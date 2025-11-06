3 pantalones de vestir elegantes de Stradivarius que llevarás con jerséis ajustados: Son cómodos, holgados y hacen tipazo máximo.

Los pantalones de vestir siempre son la mejor opción para un look, tanto si es un outfit todoterreno, como si es uno más elegante. Son cómodos, tienen un punto elegante (aunque los lleves con deportivas) y con la pareja perfecta para los jerséis finitos. Las tendencias de esta temporada nos han llevado a fichar pantalones burdeos, que no podremos combinar con un también en tendencia jersey marrón, pero nos ayudarán a tener un look con mucha personalidad. Aunque, no todo son looks con mucha personalidad, también hay que buscar estilismos elegantes, básicos y atemporales.

Para conseguirlos, los pantalones de vestir deben ser de un color neutro y tener como principales características ser de talle alto, tener las perneras holgadas y hacer tipazo máximo. Estos tres factores dan como resultado los pantalones de vestir que se convierten en el uniforme de la temporada y dan pie a que los jerséis ajustados se conviertan en su prenda aliada. Te proponemos 3 pantalones de vestir de Stradivarius que cumplen estas características y son un interesante fichaje.

Anchitos y marrones

No pienses que van a ser flor de un día porque los pantalones de vestir marrones siempre se llevan. Quizás más adelante no estén en todas partes, pero con ellos podrás configurar looks de inspiración retro de lo más potentes. En este caso, tienes varias opciones de combo. Puedes apostar por un jersey ajustado a tono y darle otro aire con un pañuelo estampado o varios collares largos. También puedes jugar con los jerseys claritos, sobre todo, en beige y marfil, aunque también funciona el color topo. La idea con estos pantalones es mantener la calidez a través de jerséis y abrigos.

Pantalones de vestir de Stradivarius. / stradivarius

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, estos pantalones de Zara tienen un precio de 29,99 euros.

Ref: 4537/774/400

En negro, un clásico

D igual la temporada, unos pantalones de vestir negros siempre se llevan y siempre nos salvan el look. Este diseño nos gusta porque es más arregladito que otros al no tener el botón al descubierto, sino que es con presilla. Esto nos permite llevar los pantalones sin cinturón, aunque si lo combinamos con un jersey nos gusta la idea de enmarcar la cintura con un cinturón de hebilla grande. Siempre puedes combinar estos pantalones con un jersey ajustado de color negro y subir de nivel el look con un diseño que tenga detalles joya.

Pantalones de vestir de Stradivarius. / stradivarius

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, estos pantalones de Zara tienen un precio de 25,99 euros.

Ref: 4536/428/001

Con pinzas y en color topo

Es la propuesta más todoterreno de la lista, pero también una de las que más tipazo hace. Los tres diseños hacen tipazo porque tienen el tiro elevado y las perneras anchas (bendita verticalidad), pero estos pantalones cuentan con un detalle extra: las pinzas. Colocadas en los laterales, estas pinzas hacen que la silueta se vea más alargada, se disimula tripa y se ajusta la cintura.

Pantalones de vestir de Stradivarius. / stradivarius

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, estos pantalones de Zara tienen un precio de 29,99 euros.

Ref: 4538/844/456