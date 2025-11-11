Anchos y grises, los vaqueros rectos de Stradivarius por los que las más estilosas renuncian a sus pantalones de vestir clásicos.

Parece que para vestir con estilo en la temporada otoño/invierno sólo podemos usar pantalones de vestir. Los vestidos largos están bien, pero quizás la climatología invite a no apostar por ellos, y ya de las faldas nos olvidamos. El frío ha obligado a construir un armario de temporada en el que los looks elegantes se configuran siempre en torno a los mismos básicos y, por mucho que los pantalones de vestir de cuadros estén a la última moda, no queremos renunciar a combinar nuestros jerséis calentitos y gustosos con otras prendas.

Antaño, los vaqueros (en cualquiera de sus versiones) eran esa prenda comodín con la que configurar los looks de cualquier estación. Ahora, con las tendencias pulidas y minimalistas en auge, los jeans parecen haberse quedado obsoletos. Al menos hasta el momento, cuando las más estilosas han descubierto en Stradivarius los vaqueros rectos definitivos. Son grises, anchitos y muy versátiles y las más estilosas renuncian por ellos a sus pantalones de vestir más clásicos.

Vaqueros de Stradivarius. / stradivarius

Anchos y grises, los vaqueros de Stradivarius que sustituyen a los pantalones de vestir

Quizás lo que invita a no llevar vaqueros es que, a priori, con ellos nos planteamos looks más informales y no necesariamente tiene por qué ser así. Desde los vaqueros más anchos hasta los más ajustados, todos pueden ser la piedra angular sobre la que se sustente un look algo más formal y elegante. Nunca será un estilismo de ceremonía, pero si combinas tus jeans con una blazer y unos tacones sensatos, no neceitas nada más. En el caso de estos vaqueros de Stradivarius es que, además, hablamos de un corte bastante elegante y en un color bastante versátil.

Con el tiro bastante elevado y anchitos, pero dejando a un lado los clásicos cortes wide leg, estos vaqueros huyen también de los clásicos azules y se tiñen de un gris oscuro bastante versátil. Con un efecto ligeramente desgastado, estos jeans resultan bastante favorecedores porque la zona del tiro, que llega hasta la cintura, se ajusta ligeramente a la cadera, enmarcando la zona. A partir de la cadera salen las perneras de corte recto que potencian el efecto piernas infinitas de la prenda.

Al ser grises, el punto elegante ya lo tienen y sólo tienes que plantearte cómo los vas a combinar. La primera combinación que se nos viene a la mente es con burdeos, ya sea a través de un jersey finito o una blusa con algún detalle. Para rematar el look, puedes añadir un abrigo de paño camel y unos botines en burdeos. Otras de las combinaciones posibles es con una blusa satinada celeste, una blazer en negro y unos zapatos de tacón sensato.

Disponibles desde la XS hasta la XL, los vaqueros grises de Stradivarius tienen un precio de 27,99 euros.

Ref: 4891/885/707