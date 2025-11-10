5 jerséis calentitos y gustosos de Sfera para decirle adiós al frío: Son abrigados, elegantes y te salvan el look con pantalones de vestir

5 jerséis calentitos y gustosos de Sfera para decirle adiós al frío: Son abrigados, elegantes y te salvan el look con vaqueros.

Podemos afirmar que esta época es nuestra favorita. No es que reneguemos de los vestidos, es que estábamos deseando hacer de los jerséis calentitos la prenda oficial de nuestro uniforme. Básicos, atemporales, calentitos y muy versátiles, los jerséis se convierten en la piedra angular de los looks de la temporada otoño/invierno. A pesar de que los puedes llevar con faldas y que se combinación natural es con unos jeans, a nosotras nos encantan con unos pantalones de vestir elegantes.

Esta temporada hemos visto que los que más se llevan son los jerséis de tipo polo, pero los calentitos, gustosos y con un punto mullidito siguen siendo nuestro favoritos. Sobre todo, cuando queremos un look en el que darle el protagonismo a los pantalones de vestir y subirlos de nivel con un abrigo que nos sea tan grueso. En ese contexto, hacen su aparición estelar los jerséis calentitos y estos 5 diseños de Sfera son perfectos para decirle adiós al frío. Son abrigados, elegantes y te salvan el look con pantalones de vestir.

Con las mangas emplumadas

No son plumas, pero lo parecen y su efecto (no sólo visual) es uno d elos puntos fuertes de este jersey. Con el cuello caídito y un fácilisimo de combinar color arena, este jersey no sólo es calentito, también es un plus a la hora de subir tus pantalones de vestir más básicos. Lo combinaríamos con unos pantalones d evestir de cuadros en colores tierra.

Jersey de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey calentito de Sfera tiene un precio de 25,99 euros.

Ref: 58242522561

El clásico del invierno

hLos jersñeis con cenefa, que se asocian a la Navidad, no pueden faltar engtre las propuestas de looks para la temporada. En este caso, estamos ante un jersey barasnte gordito y calentito en un color topo bastante fácil de combinar. Los detalles de la cenefa beige clarito, teja y gris oscuro invitan a combinar el jersey con unos pantalones de vestir en gris bastante oscuro.

Jersey de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey calentito de Sfera tiene un precio de 29,99 euros.

Ref: 58242522553

De estilo boho

hh¿Pensabas que no podía haber un jersey de estilo boho y que era materia exclusiva de la sblusas? Pues estabas equivocada. ste jersey de color blanco y con el cuello a ala caja sube de nivel ipso facto gracias a los flecos que recorren la prenda y que la hcen todavía más calentita. A la hora de combinarlo con unos pantalones de vestir recomendamos jugar con las tendencias y apostar por diseños en marrón o en burdeos.

Jersey de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey calentito de Sfera tiene un precio de 29,99 euros.

Ref: 58242522470

Flecos 2.0

Similar al anterior, pero mucho más mullidito y gordito, este jersey de color crudo es ideal para llevarlo los días en los que las temperaturas sean más bajas. Con unos pantalones de vestir camel sería el combo perfecto para conseguir un look que emane lujo silencioso, pero también queda ideal con unos palazzo de color negro o gris muy oscuro.

Jersey de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey calentito de Sfera tiene un precio de 35,99 euros.

Ref: 58212508129

De inspiración navideña

Los jerséis con cenefa nos recuerdan de manera irremediable a la Navidad, aunque no son de temática navideña per se. En el caso de este diseño, tanto el color (un intesísimo burdeos) como la cenefa (un combo de beiges y mostazas) lo convierten en la opción perfecta para subir de nivel los looks elegantes con pantalones de vestir los días en lso que haga más frío. Olvida el bureos para apostar por él en el caso de los pantalones y juega mejor con los beiges y los camel.

Jersey de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey calentito de Sfera tiene un precio de 29.99 euros.

Ref: 58212508616