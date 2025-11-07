5 jerséis tipo polo de Zara que son tendencia máxima: Son finitos, informales y suben de nivel cualquier look con vaqueros.

Los jerséis son una prenda indispensable en nuestros looks de otoño/invierno. Por muy abrigaditos que sean nuestros chaquetones y plumíferos, preferimos prescindir de blusas y llevar a otro nivel nuestros pantalones de vestir con un buen jersey. Puede ser un jersey más finito o confeccionado en un tejido más grueso, pero todos tienen el don de guardar el calor corporal y mantenernos abrigadas sin perder un ápice de elegancia. Muchos de ellos protagonistas de los conjuntos de punto más calentitos, los jereséis de esta temporada van un paso más allá. Siguen siendo clásicos (de hecho, lo son todavía más), pero rescatan un corte que parecía olvidado.

Además de llevarse los jerséis en los colores más en tendencia de la temporada (véase marrón y burdeos) y con estampados de rombos, este otoño/invierno regresan los jerséis tipo polo para demostrar que los grandes clásicos son, a su vez, las prendas más vanguardistas. Esta selección de 5 jerséis tipo polo de Zara, finitos y con un punto informal, demuestra que son tendencia máxima y que siguen siendo perfectos para subir de nivel cualquier looks con vaqueros.

De gris y a rombos

Dos tendencias en una. Por un lado, los jerséis tipo polo se han convertido en los favoritos de la smás estilosas, por otro, el estampado de rombos es todo un must entre las que se decantan por los looks más clásicos y convencionales. Ajustadito y de color gris con rombos en caldera, este jersey es ideal para llevarlo con unos vaqueros bastante anchos que ayuden a quilibrar las formas. Al ser cropped, los jeans debería tener el tiro elevado para que la cintura quede enmarcada.

Jersey tipo polo de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey tipo polera de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 9598/213/802

En clásico gris

Es el jersey tipo polo por antonomasia y por eso es uno de nuestros favoritos. Con botones hasta la mitad del tronco y sus característicos cuellos, este jersey queda ideal con unos vaqueros de color negro y corte recto. Si quieres un look de inspiración retro, puedes apostar por uno jeans flare o unos vaqueros en tonos burdeos ligeramente acampanados.

Jersey tipo polo de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey tipo polera de Zara tiene un precio de 25,95 euros.

Ref: 2142/271/803

En marrón chocolate

La cosa va de tendencias. Además del corte, el intenso marrón chocolate del jersey convierte a esta prenda en tendencia máxima. Unos vaqueros de estilo barrel un poco más claritos combinan bastante bien con esta prenda, pero también puedes jugar con jenas con otras tonalidades, como el beige, el blanco o el camel y apostar por un look que emane lujo silencioso.

Jersey tipo polo de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey tipo polera de Zara tiene un precio de 25,95 euros.

Ref: 9598/182/904

Todo al rojo y combinado

Empezábamos a estar un poco aburridas de tanta neutralidad de colores y por eso este polo de color rojo se cuela de pleno entre nuestra selección. Aporta una nota de color a las tendencias cromáticas más anodinas y, además, presenta un cuello doble de color marrón, que le da un punto renovado a la prenda. A la hora de combinarlo, apuesta por unos vaqueros mom jeans con el tiro elevado y añade un cinturón en camel.

Jersey tipo polo de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey tipo polera de Zara tiene un precio de 29.95 euros.

Ref: 2142/221/600

Cropped y de rombos

Cuando decimos que los rombos son tendencia, lo decimos con conocimiento de causa. Al igual que los cuadros están presentes en panatalones y abrigos, los rombos se adueñan de los jerséis más versátiles y combinable. Este diseño, además de ser de rombos y combinar el verde y el azul, se presenta en versión cropped, ideal para llevarlo con unos vaqueros con el tiro elevadísimo.

Jersey tipo polo de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey tipo polera de Zara tiene un precio de 35,95 euros.

Ref: 2142/208/916