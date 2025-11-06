Acaba de llegar a Lefties el conjunto de punto cómodo, calentito y favorecedor que las más estilosas llevan con abrigo largo.

Sentimos adoración por los looks calentitos. Son gustosos, apetecibles y, si los combinamos bien, dan como resultado un estilismo que respira lujo silencioso. Desde hace ya varias temporadas podemos plantear estos estilismos con un look coordinado que se ha convertido en el uniforme de las más estilosas. Se trata de los conjuntos de punto, en su mayoría, coordinados con un jersey calentito y unos pantalones a juego. Casi siempre en tonalidades neutras, como el gris, el beige, el camel o incluso el azul, el marrón o el burdesos, los conjuntos de punto ya no son prendas para esta ren casa, ahora dan el salto a la calle y las más estilosas los llevan con abrigos largos.

Cuando las temperaturas bajan demasiado, lo puedes combinar con un anorak estiloso, pero un conjunto de punto suele ser lo suficientemente calentito y gustoso como para no necesitar prendas adicionales. Cómodo, calentito y muy favorecedor, uno de nuestros conjuntos de punto favoritos es el recién llegado a Lefties. Compuesto por unos pantalones y un jersey holgadito, sabemos que las más estilosas lo llevarán con abrigos largos y oversize.

De color beige y holgadito, así es el conjunto de punto de Lefties

Está disponible en gris y en negro también, pero nuestro favorito es en color arena. Muy aesthetic, este conjunto de punto se compone de unos pantalones bastante sueltos y cómodos y con el tiro muy elevado y un jersey oversize, pero no demasiado largo. Aunque el conjunto al completo nos parece top, es el jersey lo que hace que nos enamoremos del todo. Con el cuello ligeramente de barco y las mangas de murciélago, este jersey no sólo es calentito, también es de lo más elegante por toda la caída que tiene. Los puños no llegan hasta la muñeca, por lo que las mangas tienen un mayor efecto de holgura.

Conjunto de punto de Lefties. / lefties

Si lo que quieres es un look que respire lujo silencioso, te recomendamos seguir con la neutralidad de los tonos y cominarlo con un abrigo camel. Puedes llevar un abrigo más entallado, pero al ser un look con un punto desenfadado y una holgura perfecta, un diseño oversize, con el largo por debajo de las rodillas y un poco desestructurado combina mucho mejor.

Lo bueno de ambas prendas es que la spuedes llevar por separad, como se ve en la propia web de Lefties. En el caso del jersey, en Lefties lo combinan con unos pantalones de vestir de pana en el mismo color arena, para mantener el concepto aesthetic, pero también queda bien con unos vaqueros wide leg de color oscuro. Los pantalones los puedes combinar con cualquier jersey oversize y romper la monocromía. Con burdeos, azul e incluso gris nos encanta.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto de punto de Lefties tiene un precio de 17,99 euros, en el caso de los pantalones, y de 17,99 euros, en el caso del jersey.

Ref jersey: 5604/345/711

Ref pantalones: 5634/309/711