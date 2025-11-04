Lefties tiene el anorak calentito y elegante con el que modernizar un look con pantalones de vestir y jerséis finitos

Con la llegada del frío, no hay nada como un buen anorak para sobrellevar los grises días de lluvia. Por eso, en el catálogo de las nuevas colecciones no podía faltar este tipo de prendas, siempre versátiles, cómodas y, sobre todo, ideales para combatir el mal tiempo. Mantener el calor durante el invierno va implícito en ellas y así es como cada año triunfan los looks a capas, perfectos para adaptarse a los imprevistos cambios de temperatura.

Entre las tendencias de abrigos para mujer en la temporada de otoño - invierno 2025, los clásicos anoraks vuelven a ocupar un lugar especial. Sobre todo, cuando se presentan en tonalidades neutras, como el negro o los colores tierra, muy de moda y fácilmente combinables. Además, incluirlos en el outfit diario ofrece un toque de modernidad a la hora de llevar pantalones de vestir y jerséis finitos.

¿Cómo combinar un anorak acolchado este otoño?

Anorak acolchado y efecto ante / Lefties

Hablamos de los anorak acolchados, es decir, esa pieza estrella del armario funcional, que da mucho juego a la hora de idear looks de entre tiempo. Además, la temporada de 2025 se caracteriza entre otras cosas por la tendencia de aunar lo técnico con lo sofisticado. De esta forma, el anorak deja de ser una prenda "de excursión" para integrarse en el paisaje de la ciudad. A continuación, ofrecemos tres ideas para triunfar este otoño:

Anorak acolchado con pantalones de pinzas fluidos y mocasines . Se trata de una alternativa muy interesante para explorar la idea de la "protección elegante", donde el abrijo protege de la lluvia y el viento en el entorno urbano, sin perder la elegancia.

. Se trata de una alternativa muy interesante para explorar la idea de la "protección elegante", donde el abrijo protege de la lluvia y el viento en el entorno urbano, sin perder la elegancia. Capa sobre capa . Otra posibilidad, y si el anorak es oversize o lo suficientemente ancho, es llevarlo por encima de otra chaqueta más fina o de vestir, como una blazer. En este caso, funcionan muy bien los total looks. Además, permite crear un juego de volúmenes y utiliza prendas slim para equilibrar la figura en contraste con el acolchado.

. Otra posibilidad, y si el anorak es oversize o lo suficientemente ancho, es llevarlo por encima de otra chaqueta más fina o de vestir, como una blazer. En este caso, funcionan muy bien los total looks. Además, permite crear un juego de volúmenes y utiliza prendas slim para equilibrar la figura en contraste con el acolchado. Tejidos naturales. Finalmente, los anorak acolchados funciona también muy bien con unos pantalones de pana o lino grueso, en tonalidades tierra o verde oliva, especialmente en auge esta temporada.

En efecto piel y acolchado, así es el anorak calentito y elegante de Lefties

Anorak acolchado y efecto piel / Lefties

En Lefties, encontramos un anorak funcional y elegante a partes iguales, de color negro y confeccionado en tejido efecto piel, que las expertas en moda ya están fichando para su fondo de armario. Este abrigo ancho con capucha cuesta 39,99€ y está disponible desde la talla S hasta la XL. Asimismo, se presenta como una buena opción para combinar con unos vaqueros anchos, unos botines altos y un jersey finito.

Precio: 39,99€

Referencia: 5804/311/800