Los pantalones en efecto piel de Mango con efecto tipazo que llevarás con botines en tus looks de Navidad alternativos

No todo en Navidad se reduce a un vestido de terciopelo, un total look en rojo o un dos piezas en dorado. A pesar de que los estilismos suelen ser bastante formales y ya hemos hecho del mono con brillo el uniforme oficial de los looks de Navidad, hay vida más allá de los clásicos. Sobre todo, porque en Navidad también tenemos planes informales, como una comida con amigas o la comida del trabajo, en los que no es necesario un estilismo tan formal y recargado.

Para esas comidas de Navidad en las que buscamos un look alternativo, nada como apostar por una prenda que nos empodere y que luego podamos seguir utilizando. ¿Te has planteado alguna vez hacer de unos pantalones en efecto piel los protagonistas de tu look alternativo de Navidad? Nosotras sí y por eso estos días andamos buscando entre las novedades un diseño que se ajuste a nuestras necesidades y lo hemos encontrado. Se trata de unos pantalones en efecto piel de Mango con efecto tipazo que llevarás con botines en tus looks de Navidad alternativos y que nosotras ya hemos añadido a nuestra cesta.

Pantalones en efecto piel de Mango. / Mango

Ajustados y con campana, así son los pantalones en efecto piel de Mango que suben de nivel tu look de Navidad

Lo pantalones en efecto piel siempre son tendencia, aunque cuando llega la Navidad su presencia se intensifica. Por lo general, son bastante favorecedores y fáciles de combinar, tanto en un look de Navidad como en cualquier otro estilismo. En el caso de este diseño de Mango, lo que más nos llama la atención es que se desmarca por completo de los cortes más anchos. En su lugar, se plantea una prenda ajustada hasta las rodillas, de la que sale una campana muy setentera y favorecedora.

Pantalones en efecto piel de Mango. / Mango

A la hora de combinarlo en un look de Navidad hay que partir de la base del contexto al que nos vamos a enfrentar. Si es uan comida de Navidad con amigas íntimas, si es la comida con el grupo del gimnasio o si es la cena de trabajo. En base a eso, proponemos tres looks bastante rompedores.

Con blusa con lazada : Es tendencia máxima y puede darle un aire muy coqueto a un look con una prenda más grunge, como son los pantalones en efecto piel.

: Es tendencia máxima y puede darle un aire muy coqueto a un look con una prenda más grunge, como son los pantalones en efecto piel. Con jersey joya : Si quieres comodidad, pero un punto elegante, apuesta por un jersey en negro o gris que tenga algún detalle en cristalito, perla o brillibrilli.

: Si quieres comodidad, pero un punto elegante, apuesta por un jersey en negro o gris que tenga algún detalle en cristalito, perla o brillibrilli. Con blazer ajustada: Debajo puedes llevar una blusa básica o un top y jugar a los contrastes con una blazer en terciopelo.

Pantalones en efecto piel de Mango. / Mango

Pantalones en efecto piel de Mango. / Mango

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones en efecto piel de Mango tienen un precio de 39,99 euros.

Ref: 17097803