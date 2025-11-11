Zara tiene el vestido gris con efecto tipazo que te salva el look de Navidad: Estiliza, es elegante y lo llevarás con botas altas.

Con independecia de que la sencillez y el minimalismo se hayan adueñado de todos los looks (incluidos los de invitada), cuando llega Navidad y tenemos que enfrentarnos a comidas y cenas (además de Nochebuena y Fin de Año) nos apetece subir de nivel las prendas por las que apostemos. Los jerséis elegantes de Navidad (que no de temática navideña) se han convertido en una alternativa calentita a blusas y monos con brillo, pero, siendo sinceras, en Navidad queremos tomarnos licencias y dejar a un lado la neutralidad

Por mucho que los pantalones de cuadros tengan cierto halo navideño, no son una prenda pensada para los eventos de Navidad per se. ¿Cuáles sí pueden ser prendas para los eventos de Navidad? Los vestidos, que parecen haber caído en el olvido desde que la estética aesthetic se impuso al resto. No es necesario que los vestidos para eventos navideños sean excesivamente llamativos, sólo que den en la clave, como le occurre a este vestido gris con efecto tipazo de Zara que te salva el look de Navidad. Estiliza, es elegante, lo llevarás con botas altas y tiene un escotazo trasero digno de los mejores vestidos de Navidad.

Vestido gris de Zara. / Zara

Con escotazo y efecto tipazo, así es el vestido de Zara que te salva el look elegante de Navidad

Si pensamos en un vestido para eventos de Navidad, lo primero que se nos viene a la mente es un diseño de color negro. Si queremos algo más atrevido, nos la jugamos con un vestido en rojo, pero nos cerramos las puertas a otras tonalidades. Esta propuesta deZara nos parece bastante interesante porque huye del clásico negro, pero se mantiene en la neutralidad sin caer en los excesos del rojo. En un favorecedor gris perla, este vestido es la clave de un look de Navidad rompedor, pero que encaje en los cánones de las tendencias.

Con el cuello de barco, pero ligeramente subido, este vestido gris se presenta ajustado, pero tiene truco. Para que haga ese efecto tipazo que tanto buscamos y no señale la zona de la barriga, este diseño presenta un sutil drapeado en la zona del abdomen. Este drapeado se ajusta en uno de los laterales de la cintura, enmarca esa zona y dibuja una silueta muy armoniosa y proporcionada. Aunque el punto fuerte de este vestido es el efecto tipazo que se consigue con él, es el detalle del amplio y generoso escote de la espalda, un clásico de los vestidos de Navidad más top.

A la hora de combinarlo, como en el fondo es un vestido sencillo y minimalista, nos podemos permitir licencias y combinarlo con unas botas altas. La opción segura es con unas botas altas de color negro y en piel, pero también puedes jugar con un diseño achorolado, muy en tendencia esta temporada. Otra opción también es arriesgar y apostar por unas botas altas de color burdeos o pasarte el juego por completo con unas botas de color blanco.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido gris con efecto tipazo de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 4661/228/802