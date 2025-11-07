Es novedad en Lefties y arrasará en Navidad: El mono negro con brillo y efecto tipazo que te salva el look de fiesta en todos tus eventos.

Ya hemos perdido la cuenta de cuántas cenas y comidas de Navidad tenemos este año. Algunas más informales y aptas para apostar por los jerséis elegantes y tipo joya con los que tener un lookazo navideño y otras bastante más formales y en las que resulta imposible lucir unos pantalones de vestir sencillos y minimalistas. Los eventos proliferan por doquier, eso por no hablar de las propias fechas señaladas de la Navidad) y toca plantear un estilismo para cada una de ellos. El vestido de terciopelo suele ser una opción bastante socorrida, pero ¿y si los sustituimos por un favorecedor mono con efecto tipazo?

Ahora está en el candelero porque sus conjuntos de punto están haciéndole la competencia a los looks más básicos, pero, en realidad, Lefties está en boca de todos porque acaba de presentar su nueva colección de looks de fiesta. Nosotras ya hemos hecho el fichaje con el que deslumbrar en nuestras fiestas de Navidad y sí, es un mono espectacular con el que sustituir a los clásicos vestidos de punto. Es negro, tiene brillo, hace tipazo y arrasará en Navidad.

Negro, con brillo y doble escotazo, así es el mono de Lefties que arrasa

Con los monos tenemos sentimientos enfrentados. Hacen tipazo, sí, pero en algunos contextos no terminan de ser cómodos del todo. Aunque, al ver este diseño de Lefties hemos desterrado de nuestra mente cualquier opinión negativa sobre estas piezas. El mono de Lefties tiene todos los ingredientes para convertirse en el lookazo de Navidad. Primero, es negro y hay una ley no escrita que invita a apostar por diseños negros, rojos o dorados en Navidad. Segundo, tiene briillibrilli y esto, junto con el terciopelo, se comvierte en el tejido estrella de la Navidad. Tercero, es elegante, atemporal, favorecedor y sienta como un guante.

De mangas largas y ajustado hasta la zona de la cintura, este mono se presenta con las perneras anchitas y acampanadas. El largo no llega hasta el suelo, por lo que podrás llevaro con un calzado plano sin miedo a que arrasatre. Además del brillo, que es uno de los detalles que lo hacen más especial, el mono cuenta con escote delantero y en la espalda que resultan de lo más faavorecedor.

Al ser una prenda ajustada, sobre todo hacia la zona de la cintura, la figura queda bastante proporcionada y armonizada. Las perneras ayudan a que la figura se vea estilizada y las piernas parezcan más largas, mientras que el detalle del escote da la sensación de un cuello más estilizado. En definitiva, todos los ingredientes para que la prenda tenga efecto tipazo.

A la hora de combinarlo en un look de fiesta en Navidad, puedes llevarlo con unas sandalias ennegro, pero también con unos tacones negros on la punta de pico, que vuelven a ser tendencia. Un abrigo rojo remataría el concepto navideño y, en cuanto a los complementos, apostaríamos por unos pendientes con brillantes y que cuelguen, para dar luz al rostro y estilizar todavía más la figura.

Mono negro con brillo de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono negro con brillo de Lefties tiene un precio de 19,99 euros.

Ref: 5064/314/800