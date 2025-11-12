Soy editora de moda y después de ver 200 looks de Navidad, este conjunto de terciopelo de Zara es el que más me ha sorprendido.

Lo reconozco, como editora de moda suelo adelantarme a los acontecimientos y en septiembre ya estaba buscando mi look de Navidad. Cuando llega diciembre son muchos los eventos a los que hay que acudir y el estilismo no es algo que haya que dejar para el último momento. Desde hace meses me he empapado de todas las tendencias en looks de Navidad y, a pesar de tener clarísimo que un mono con brillibrilli es un acierto seguro, considero que hay propuestas mucho más interesantes.

A estas alturas, ya he visto las alternativas a los clásicos vestidos negros, que también son vestidos, pero de otros colores. He observado que vuelven a llevarse los conjuntos en dos piezas, que los tejidos satinados se neutralizan y que el terciopelo sigue siendo el tejido estrella de la Navidad. Eso, sí, de entre las más de 200 propuestas de looks de Navidad que me he estudiado, he encontrado el estilismo que más me ha sorprendido y se ha convertido en mi favorito. Se trata de un conjunto de terciopelo de Zara que ni es negro ni lleva una blazer. He ahí las razones de mi sorpresa.

De terciopelo y en dos piezas, así es el look de Zara definitivo para Navidad

Cuando hablamos de un conjunto de terciopelo para Navidad, automáticamente se nos viene a la mente el look con pantalones palazzo de color negro y la blazer ajustada a juego, siempre combinada con un top lencero. Son muchas las navidades en las que este tipo de looks han sido protagonistas, por eso no nos imaginamos una alternativa posible. Con el conjunto de Zara se demuestran que existen todas las alternativas posibles.

Conjunto de terciopelo de Zara. / Zara

Conjunto de terciopelo de Zara. / Zara

Lo que más nos sorprende de este conjunto de terciopelo es que la alternativa al negro no es el burdeos, sino un verde achampanado con el dibujo de unas flores que recorren toda la prenda. Es un color bastante navideño, a pesar de no ser dorado per se y ofrece las posibilidades combinarlo con negro en otros estilismos. La segunda de las sorpresas llega de la mano de los pantalones que, en lugar de ser rectos o palazzo son unos súper en tendencia bombachos (ideales para llevar unas sandalias de tiras si el contexto lo permite). La tercera sorpresa es que la chaqueta, en lugar de ser una blazer, es de estilo kimono y cuenta con una lazada en la cintura que estiliza la figura.

Chaqueta de terciopelo de Zara. / Zara

Pantalones bombachos de terciopelo de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto de terciopelo de Zara tiene un precio de 35,95 euros, en el caso de los pantalones y de 55,95 euros, en el caso de la chaqueta.

Ref pantalones: 9634/806/303

Ref chaqueta: 9633/806/303