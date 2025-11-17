Las 5 tendencias en jerséis que arrasan entre las más estilosas están en Zara y se llevan con vaqueros ajustados.

Lo hemos intentado, pero somos incapaces de plantear un look con vaqueros y blusa. Ahora que las temperaturas han bajado bastante, sólo podemos pensar en estilismos con jerséis calentitos y gustos que, por otro lado, quedan ideales con unos buenos vaqueros. Aunque las tendencias apuntan a que los jeans wide leg siguen siendo tendencia, esta temporada empieza a apetcer el cambio y los vamos sustituyendo por diseños más ajustados. Pero eso no influye el modo en el que los combinamos con un buen jersey. Sobre todo, si se trata de un jersey en tendencia.

A priori, lo que buscamos en un jersey es que sea calentito y nos abrigue, pero ya que va a ser nuestro aliado de estilo, mejor controlar las tendencias y fichar los que más se lleven. Tenemos claro que los jerséis de estilo polera se han convertido en la prenda revelación y que los diseños con estampados de rombo vuelven a ser virales, pero no son los únicos. En Zara encontramos las 5 tendencias en jerséis para esta temporada que arrasan entre las más estilosas. Atentas, son aptos para llevarlos con vaqueros ajustados, pero también con diseños wide leg o con pantalones de vestir.

En el color más en tendencia

Se disputa el reinado con el burdeos, pero el marrón lleva más tiempo colándose en nuestro armario. Lo hemos visto en otro tipo de prendas y ahora tiñe los jerséis más calentitos. Por lo general, los jerséis en este color presentan un corte bastante clásico, bien con el cuello a la caja, bien con el cuello vueltp. No los veremos excesivamente holgados y los podemos combinar con unos vaqueros de estilo barrel.

Jersey marrón de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey en tencencia de Zara tiene un precio de 39.95 euros.

Ref: 2893/100/700

Jersey marrón de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey en tencencia de Zara tiene un precio de 29.95 euros.

Ref: 9598/151/700

Con detalles en ocho

Los jerséis con detalles en ocho siempre están ahí. Los llevábamos cuando éramos pequeñas y ahora vuelven a estar en tendencia máxima. Tiene cierto aire a la estética college, pero este detalle se adapta a los diseños actuales y lo vemos en prendas con detalles en joya, que le dan un toque de sofisticación. Dependiendo de la prenda, puedemos combinar este tipo de jerséis con unos vaqueros ajustado y más informales o con unos de corte recto y un poco más arregladitos.

Jersey de ochos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey en tencencia de Zara tiene un precio de 27,95 euros.

Ref: 1067/649/803

Jersey de ochos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey en tencencia de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 1509/113/401

De estilo polera

Son unos de nuestros favoritos y parece que también lo son de las grandes firmas. Hicieron una tímida aparición la temporada pasada y ahora los jerséis de estilo polera se han convertido en el auténtico must de la las que más saben de estilo. Con un largo hasta la cadera, donde suelen ajustarse, los jerséis tipo polera son más finitos que otros diseños, pero tienen una caída y un corte bastante favorecedor. Al ser más ajustaditos, recomendamos equilibrar las formas con unos vaqueros no demasiado ajustados.

Jersey de estilo polera de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey en tencencia de Zara tiene un precio de 25,95 euros.

Ref: 2142/271/803

Jersey de estilo polera de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey en tencencia de Zara tiene un precio de 25,95 euros.

Ref: 9598/182/605

El estampado que arrasa: los rombos

El estampado de rayas siempre está ahí, pero el de rombo es itinerante. Cada cierto tiempo, después de pasarse temporadas en el olvido, el estampado de rombos resurge de sus cenizas y se convierte en el print más en tendencia. Ahora vuelve a llevarse y no podemos estar más contentas. Lo veremos en prendas que combinan el estampado en los mismos tonos, pero también a contraste, en versiones clásicas, donde el gris y el camel juegan un papel central, o en diseños más rompedores, con el verde y el violeta haciendo match.

Jersey de rombos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey en tencencia de Zara tiene un precio de 25,95 euros

Ref: 2142/208/916

Jersey de rombos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey en tencencia de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 2142/227/055

Anchos y con el cuello subido

Son los mejores para combinarlos con unos vaqueros más ajustaditos porque ayudan a equilibrar las formas. Bastante sueltecitos y holgdos, estos jerséis suelen tener un corte trapecio y su largo siempre llega o sobrepasa la cadera. El punto a reseñar es el deatlle del cuello subido, que sin ser un cuello vuelto aporta calidez y un punto de elegancia extra.

Jersey ancho y con el cullo subido de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey en tencencia de Zara tiene un precio de 35,95 euros.

Ref: 5755/122/707

Jersey ancho y con el cullo subido de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey en tencencia de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 2142/263/681