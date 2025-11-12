Rosa y holgadito, el jersey de ochos de Mango que sube de nivel los vaqueros más clásicos este invierno

Los vaqueros son un básico de fondo de armario imprescindible. Nos solucionan el look informal cuando los llevamos con un jersey calentito y unas deportivas y nos empoderan cuando los combinamos con una blazer y unas botas de tacón. Nadie entraría a discutir los motivos por los que los vaqueros son un must, pero sí sobre las prendas con las que los subiríamos de nivel. Sí, con prendas elegantes siempre quedan bien, pero estamos en la temporada otoño/invierno y lo que nos apetecen son looks abrigaditos así que nos olvidamos de combinar nuestros estupendos vaqueros con algo que no sea un jersey calentito y apetecible.

Las propuestas de esta temporada son bastante interesantes. Jerséis de estilo polo, jerséis de rombos...pero no hemos dado todavía con un diseño que suba de nivel nuestros vaqueros más clásicos. Al menos hasta el momento, que hemos encontrado en Mango un jersey calentito, elegante y apetecible que tiene todos los ingredientes para subir de nivel un look con vaqueros. Es de color rosa, en contraposición a todas las tendencias, y cuenta con un detalle de inspiración college: unos ochitos.

Jersey rosa con ochos de Mango. / Mango

Rosa y con ochitos, así es el jersey de Mango que sube de nivel tus looks con vaqueros

El rosa es un color que pegó bastante fuerte hace varias temporadas. Se adueñó de pantalones, blusas y jerséis y no había look en el que esta edulcorada tonalidad no estuviese presente. Dejó de pisar fuerte, pero su estela siguió impregnando los jerséis más gustosos y apetecibles, hasta que las tonalidades neutras y algunas tendencias (burdeos y marón, fundamentalmente) se convirtieron en los únicos colores posibles para los jerséis. Por eso, ahora que buscamos un diseño con el que subir de nivel nuestros vaqueros se antoja perfecto volver a apostar por un jersey con estas características.

Jersey rosa con ochos de Mango. / Mango

Jersey rosa con ochos de Mango. / Mango

A diferencia de otros jerséis en rosa que se hayan podido llevar en anteriores temporadas, este diseño tiene un detalle que lo hace muy especial. Con el cuello a la caja y las mangas terminadas en puño, toda la prenda cuenta con ochitos pequeño que le dan un aire muy de inspiración college. El diseño es bastante coqueto, porque es en un rosita muy claro, pero el detalle de los ochos hace que la prenda encaje con las tendencias clásicas que siempre funcionan. Por eso suben de nivel cualquieer look con vaqueros, porque su color huye de tonalidades clásicas y más manidas, porque el detalle de los ochos recuerda a la estética college y porque es perfecto para marcarte un lookazo romántico y coqueto.

Jersey rosa con ochos de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey rosa de ochos de Mango tiene un precio de 29,99 euros.

Ref: 27041219