De lentejuelas, la sudadera de Lefties alternativa a los jerséis más elegantes que querrás para un look de Navidad con falda

Estos días, como editora de moda, tengo entre mis tareas encontrar opciones de looks para Navidad. Puede ser el clásico vestido negro fácil de combinar y que todas tenemos en la cabeza o puedo ir un paso más allá y buscar opciones que se distancien un poco de lo habitual. En esa línea, hay un conjunto de terciopelo que ni es negro ni es con blazer y también un vestido que hace tipazo y es de color gris (para nuestra sorpresa), pero tadavía se puede encontrar algo más interesante.

Con idea de dar con una prenda que sea cómoda, calentita, versátil y favorecedora, se me había ocurrido plantear algunos de los jerséis calentitos más en tendencia de esta temporada, pero después de haber visto las novedades de Lefties tengo claro que no va a ser un jersey mi propuesta. Tras adentrarme entre las novedades de Lefties he descubierto una sudadera marrón de lentejuelas absolutamente irresistible y que se convierte en la alternativa perfecta a los jerséis más elegantes. Aunque la puedes llevar con la prenda con la que más cómoda te sientas, tiene algo especial para llevarla con una falda en tus looks de Navidad (sobre todo, si es satinada).

Marrón y de lentejuelas, así es la sudadera cómoda de Lefties que sube de nivel tus looks de Navidad con falda

Sudadera y lentejuelas puede que sean dos conceptos que, a priori, no se te ocurría unir. Cuando veas la sudadera de Zara, cambiarás de opinión. Por definición, una sudadera es una prenda con el cuello a la caja, oversize, con las mangas rematadas en puño y bastante abrigadita. Una prenda de lentejuelas parece no tener cabida ahí. El diseño de Lefties va un paso más allá y toma la clásica sudadera de base y la presenta en un tejido trenzadito y con el detalle más llamativo de todos: el acabado en lentejuelas.

Sudadera de lentejuelas de Lefties. / lefties

Aunque el diseño que nos ha enamorado es marrón (por aquello de seguir las tendencias y huir de las propuestas clásicas), debes saber que está disponible también en negro y que ambas opciones son ideales para llevarlas con una falda satinada en un look de Navidad (puedes rematar con unas sandalias de tacón). También la puedes combinar con unos pantalones palazzo y darle así otro toque sofisticado.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la sudadera de lentejuelas de Lefties tiene un precio de 22,99 euros.

Ref: 1110/314/700