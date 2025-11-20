Si eres fan de los pantalones de pana, estos marrones de Lefties con efecto tipazo y calentitos son perfectos para un look boho.

Siempre los hamos amado, pero ahora que vuelven a estar en tendencia, nos declaramos las mayores fans de los pantalones de pana. Cómodos, muy calentitos y bastante versátiles, los pantalones de pana se convierten en la primera opción de los looks de las que adoran el estilo boho. Con cierto aire retro, estos pantalones regresan a las tendencias este otoño/invierno para que los combinemos con jerséis calentitos, sudaderas e incluso blusas, si las temperaturas acompañan. Aunque, lo mejor de todo, es que son una alternativa a los vestidos estampados si queremos un look de inspiración boho.

Con su origen en los 70, estos pantalones cómodos y calentitos siempre se han caracterizado por protagonizar los looks más alternativos y bohemios. Ahora, pueden ser una opción perfecta para llevarlos con un jersey a tono o a contraste y unas botas de ante. Este diseño de Lefties, además de ser en uno de los colores más en tendencia, tiene efecto tipazo y queda ideal con botines, mocasines y zapatillas deportivas.

Acampanados y flare, así son los pantalones de pana de Lefties para un look de inspiración boho

La mayoría de los diseños de pana que encontramos esta temporada son con la pernera ancha, aunque siempre hay excepciones. Desde los wide leg a los rectos, pasando por los flare o los cropped, todos ellos tienen en común su potente efecto favorecedor. En el caso del diseño de Lefties, nos encontramos con unos pantalones en el color en tendencia de la temporada (sí, el marrón), con el tiro elevado y de corte flare.. Mas ajustaditos en la zona del abdomen y la cadera, estos pantalones de pana enmarcan la cintura y dejan que las piernas se vean alargadas.

Pantalones de pana de Lefties. / Zara

A la hora de combinarlos, recomendamos apostar por unos botines con tacón para potenciar el efecto piernas alargadas. En cuanto a los colores, al ser una prenda marrón en un tejido muy particular, apostaríamos por jerséis en tonos neutros o colores tierra. Aunque siempre se puede innovar con los verdes, azules e incluso mostazas.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de pana marrones de Lefties tienen un precio de 22,99 euros.

Ref: 5414/390/700