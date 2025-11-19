Anchos y muy calentitos, los 5 pantalones de pana de Zara en tendencia máxima por los que las más estilosas renuncian a sus jeans.

O los amas o los odias y, si los odias, vas a tener que ir combiando de opinión porque son tendencia máxima este invierno. Sí, hablamos de los pantalones de pana, todo un símbolo en los 70 y un poco relegados al fondo del armario en las últimas décadas. Cómodos, calentitos y muy fáciles de combinar, los pantalones de pana tienen ese aire bohemio y desenfadado al que teníamos que renunciar con la llegada del invierno y al que podemos abrazar ahora que vuelven a ser tendencia.

Bastante cálidos y aptos para los días más gélidos, los pantalones de pana se convierten esta temporada en la alternativa calentita a los vaqueros. Sí, unos jeans son realmente versátiles, pero en invierno no cumplem muy bien la función de abrigar. Ahora que vuelven a estar en tendencia, firmas como Zara lanzan sus propias propuestas para que puedas llevarlas con sudaderas elegantes, con jerséis de punto o incluso con una blusa. Estos 5 diseños son los que han hecho que las más estilosas renuncien a sus vaqueros favoritos.

En camel y wide leg

Bastante anchos y en un color muy fácil de combinar, estos pantalones se suman a las tendencias holgaditas del momento y se presentan con un corte wide leg. Aunque el tiro no es tan elevado, siguen siendo igual de favorecedores.

Cómo combinarlos: Apuesta por un jersey con el cuello a la caja en verde pato, un citurón en camel más oscuro y añade unos mocasines con suela para un look de estilo college.

Pantalones de pana de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de pana de Zara tienen un precio de 39,95 euros.

Ref: 4088/246/704

Acampanados y en blanco

La propuesta más setentera de la lista. Con el tiro elevado y las perneras ligermente ajustadas hasta la zona de las rodillas, estos pantalones detacan por sus campanas, que le aportan mucho movimiento a la prenda. Al ser de color blanco, son ideales para apostar por un look de estética old money.

Cómo combinarlos: Para un look de estética old money, combina los pantalones con un jersey de cuello alto en beige clarito y añade un abrigo estructurado en un camel más intenso.

Pantalones de pana de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de pana de Zara tienen un precio de 49,95 euros.

Ref: 5344/245/727

Marrones y de corte barrel

Dos tendencia sen una. Por un lado, el color marrón, que es la tonalidad más en tendencia de este otiño/invierno. Por otro lado, el corte barrel, la alternativa a los wide leg que se impone esta temporada. Este corte se caracteriza por presentar unas perneras anchas que se van ajustando hacia la zona de los tobillos.

Cómo combinarlos: Ski quieres innovar, juega al contraste con un jersey de color gris que tenga algún detalle, como un acabado en joya o una cenefa. Añade unos botines planos.

Pantalones de pana de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de pana de Zara tienen un precio de 35,95 euros.

Ref: 5427/519/730

En crudo y balloon

El corte es similar al barrel, pero bastante más abombados. No se trata de unos pantalones bobachos, porque no presentan elastiquillo en los tobillos, pero su base es similar. En crudo y con el tiro medio estos pantalones de pana son perfectos para estilismos más informales.

Cómo combinarlos: Si el luo silencioso te aburre un poco, juega con tonos más potentes como el verde pato, el burdeos, el mostaza o el teja en tu jersey. Si quieres un aire más juvenil, añade unas deportivas de estilo vintage.

Pantalones de pana de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de pana de Zara tienen un precio de 39,95 euros.

Ref: 4088/247/712

Grises y palazzo

Unos pantalones grises son siempr euna buena opción de fondo de armario. Si se trata de un diseño d epana, más aún. Versátiles, sencillos y ni muy extravagantes, unos pantalones de pana son perfectos para las que quieren incorporar este tejido a su armario, pero no se atreven demasiado.

Cómo combinarlos: El burdeos es siempr euna opción, pero si ya estás un poco aburrida de este clásico, te recomendamos que apuestes por el color caledera. El mestaza también te puede sorprender.

Pantalones de pana de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de pana de Zara tienen un precio de 49.95 euros.

Ref: 5344/249/409