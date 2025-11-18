Adiós jerséis calentitos, estas 5 sudaderas elegantes y originales de Zara son las que llevarás con jeans y pantalones de vestir

Adiós jerséis calentitos, estas sudaderas elegantes y originales de Zara son las que llevarás con jeans y pantalones de vestir.

Las sudaderas siempre han estado reservadas para looks deportivos. Casi siempre en tonalidades neutras y con cortes oversize (salvo algunas versiones con cremallera), hace algunos años sólo las veíamos con leggings o pantalones de chándal. Poco a poco se colaron en algunos estilismos más sports y se convirtieron en compañeras inseparables de los vaqueros. De aquel combo sencillo nació la necesidad irrefrenable de dejar a un lado los jerséis calentitos y gustosos y empezar a apostar por las sudaderas como principal opción en un look.

Con opciones cada vez más elegantes, las sudaderas se han convertido en la alternativa perfecta a los jerséis de punto y ya no es raro verlas, además de con vaqueros, con pantalones de vestir e incluso con diseños de pana. ¿El motivo? Aunque muchas de ellas sigan siendo monocromáticas, se han ido añadiendo elementos a sus diseños que las hacen muy originales. Desde elementos 3D a encajes, pasando por estamapdos o incluso bordados, las sudaderas van un paso más allá y se convierten en la prenda original y elegante que llevar con jeans y pantalones de vestir. Estas 5 sudaderas de Zara lo demuestran.

Oversize y con encajes

A priori parecen dos conceptos imposibles de mezclar, pero el resultado no puede ser más favorecedor. Con el cuello a la caja y las mangas bastante abullonadas, esta sudadera en beige clarito tiene los puños y los bajos rematados con encajes. Bastante anchos, estos encajes le dan un aire boho bastante interesante.

¿Cómo combinarla? La puedes llevar con unos jeans de corte barrel oscuritos y unos botones camel.

Sudadera con encajes de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la sudadera elegante y original de Zara tiene un orecio de 25,95 euros.

Ref: 5039/237/712

Con pedrería

Al igual que los jerséis, las sudaderas también pueden contar entre sus elementos destacados con piedras, tachuelas o detalles joya. En este caso, como se trata de un diseño bastante sencillo y minimalista, el detalla de las piedrecitas que nacen en el cuello y llegan hasta el pecho le da el toque elegante que le faltaba.

¿Cómo combinarla? Puedes apostar por un total look con unos pantalones de vestir en negro y combinarlos con un conturón con una hebilla llamativa en el mismo tono que la pedrería.

Sudadera con detalles en joya de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la sudadera elegante y original de Zara tiene un orecio de 25,95 euros.

Ref: 1165/859/800

Con flores en relieve

Una cosa son los estampados de flores y otra los elementos florales en relieve. Si buscamos originalidad con un toque de elegancia, nos quedamos con los segundos. En el caso de esta sudadera, el resultado confirma lo acertado de nuestra elección. Ligeramente oversize y con el cuello a la caja, la sudadera es de un delicado rosa claro sobre el que contrastan dos rosas negras en relieve y en uno de los laterales de la prenda.

¿Cómo combinarla? Con unos pantalones de vestir negros tienes el combo perfecto, pero también nos gusta con unos jeans en gris oscuro.

Sudadera con flores de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la sudadera elegante y original de Zara tiene un orecio de 25,95 euros.

Ref: 1131/840/620

Metalizada

Aunque los tonos metalizados ya no estén tan en auge, incluirlo en una prenda a través de pequeños detalles puede ser lo que marque la diferencia. Eso ocurre con esta sudadera de color blanco. Los elemntos metalizados, en dorado y plateado, le dan el toque sofisticado y original.

¿Cómo combinarla? Unos vaqueros clásicos de corte más anchito y unas deportivas vintage pueden ser una buena opción.

Sudadera metalizda de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la sudadera elegante y original de Zara tiene un orecio de 22,95 euros.

Ref: 0264/820/251

Con una flor en 3D

Si quieres marcarte un lookazo elegante con una sudadera puedes hacerlo perfectamente. Sólo necesitas un diseño con elementos que lo hagan más especial, como esta sudadera. De color negro y con un corte oversize, el diseño cuenta con una enorme flor en 3D en uno de los hombros que eleva la prenda a la categoría de prenda top.

¿Cómo combinarla? Con unos pantalones de vestir negros y unos tacones sería la opción más elegante, pero también puedes rebajar la formalidad de la prenda con unos jean oscuros y unas deportivas abotinadas.

Sudadera con flor de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la sudadera elegante y original de Zara tiene un orecio de 25,95 euros.

Ref: 1131/865/800