Anchos y en el color del invierno, los pantalones de pana de Stradivarius por los que sustituirás tus vaqueros más cómodos.

Todas hemos tenido unos pantalones de pana en el armario, aunque ahora nos suene lejano porque nos hemos dejado llevar por otras tendencias. Diseños más rompedores, como los pantalones en efecto piel, les han hecho la competencia a estos diseños de inspiración retro y con los que parece que quedan tan bien las sudaderas más originales. Pero ha llegado el momento de vivir un cambio de paradigma y las firmas lo dejan bastante calro: los pantalones de pana han vuelto.

De origen setentero, los pantalones de pana siempre han sido la opción cómoda y calentita cuando llega el invierno y ahora que regresan para vivir una segunda juventud se planntean como la mejor alernativa a jeans y pantalones de vestir. Anchos y en el color del invierno, estos pantalones de pana recién llegados a Stradivarius se convierten en esa alternativa perfecta a tus vaqueros más cómodos. Calentitos uu muy favoreceores, son un must en el armario de las estilosas más vintage.

Burdeos y sueltecitos, así son los pantalones de pana de Satrdivarius más en tendencia del invierno

Había dos opciones, o se trataba de un diseño marrón o eran unos pantalones burdeos. Después de tantos meses con el marrñon como color hegemónico, nos decantamos por una propuesta en burdeos. En el caso de este diseño, la clave de su comodidad está en que se trata de una prenda bastante ancha y con un elastiquillo en la zona de la cintura. Sólo tiene bolsillos en la pate frontal, por lo que la parte trasera tiene bastante caída.

Pantalones de pana de Stradivarius. / stradivarius

Al ser en un intenso burdeos, las opciones de combinación que se nos ocurren son los jerséis o sudaderas en colores que tengan la misma base, como el rosa, tonalidades a contraste, como el gris o el beige. Intenta que el jersey o la sudadera sean ligeramente oversize para acompañar la caída de la prenda.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de pana de Stradivarius tienen un precio de 25,99 euros.

Ref: 4518/674/660