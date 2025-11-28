Adiós a los jerséis, esta chaqueta de lana de Zara elegante y con efecto tipazo es la clave para un look estiloso y calentito.

Cuando llega el frío, los jerséis calentitos convierten en la prenda universal con la que configuramos todos los estilismos. Combinan con vaqueros y pantalones de vestir y le dan mucho rollazo a un look con falda, sobre todo, si se trata de una midi. A veces, los sustituimos por alguna de las sudaderas en tendencia, si el estilismo es más informal, pero pocas veces nos acordamos de que hay una prenda que verdaderamente tiene la capacidad de resultar calentita y, además, subir de nivel nuestros looks. Hablamos de las chaquetas de lana, una versión algo más cortita del clásico cárdigan y cuyo efecto es similar (pero mejor).

Uno de los aspectos que hace que nos olvidemos de las chaquetas de lana es que pensamos que son demasiado voluminosas y pueden aumentar nuestra figura, pero nada más lejos de la realidad. Sólo hay que encontrar un diseño que tenga la capacidad de estilizar, abrigar y sumar en elegancia. En Zara encontramos esa chaqueta de lana con efecto tipazo que, además de ser bastante calentita y estilosa, es perfecta para decirle adiós a los jerséis durante todo el invierno.

Con flores bordadas y en colores cálidos

Chaqueta de lana de Zara. / Zara

Con el camel como color de base, esta chaqueta de lana tiene las características básicas de un cárdigan. Es abotonada, tiene el cuello a la caja y su largo sobrepasa la cadera. Los detalles que más nos llaman la atención son los originales bordados a contraste de la prenda, que los observamos en los bolsillos y en la zona de los hombros. A la hora de estilizar la figura hay dos elementos que son clave. Por un lado, las mangas abullonadas que, aunque no tengan el efecto fluido de una blusa, aportan un extra de volumen en la zona de los hombros, alargando la figura. Por otro, el detalle del cinturón, que enmarca la cintura y dibuja una silueta mucho más proporcionada.

Chaqueta de lana de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de lana de Zara tiene un precio de 59,95 euros.

Ref: 3920/925/710

Otras chaquetas de lana que también te salvan el look elegante y calentito de invierno

Como alternativa a los clásicos jerséis y a los cárdigans de punto, las chaquetas de lana son perfectas para configurar un look calentito y bastante estiloso. Ya no son esa prenda que recuerda a nuestras abuelas, ahora tienen detalles como bordados, elementos joya o estampado, que hacen que suban de nivel. Estas son algunas alternativas con las que decirle adiós a los jerséis.

En macramé

Chaqueta de lana de Zara. / Zara

Esta opción nos parece diferente y muy elegante. Es de lana, sí, pero presenta un relieve en macramé que hace que sea muy original. En un color teja muy en tendencia, esta chaqueta tiene un corte recto que cae al cuerpo sin añadir volumen. Al tener un largo justo donde empieza la cadera, la puedes llevar pantalones o faldas con el tiro más elevado y estilizar así la figura.

Chaqueta de lana de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de lana de Zara tiene un precio de 49,95 euros.

Ref: 3920/088/610

Con estampado de flores

Chaqueta de lana de Zara. / Zara

Si prefieres un diseño más similar a un cárdigan, esta propuesta de flores es para ti. Más larguita y holgada, la chaqueta resulta más especial por su estampado de flores irregulares. A la hora de combinarla, puedes mantener ese espíritu fluido y jugar con unos jeans barrel o unos pantalones de vestir de corte carrot.

Chaqueta de lana de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de lana de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 2893/200/802