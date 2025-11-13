Adiós, jerséis calentitos, los 5 cárdigans elegantes de Lefties que ahora llevarás con pantalones de vestir este invierno

El reinado de los pantalones de vestir no hay prenda capaz de hacerle frente. Cómodos, versátiles y elegantes, los pantalones de vestir son la prenda revelación del invierno. Antes sólo los combinábamos con blusas y blazers, pero ahora que hemos descubierto que también hacen match con los jerséis más calentitos y en tendencia no hay mercurio en descenso que nos haga renunciar a los pantalones de vestir más elegantes.

Aunque con un jersey más especial tienen el don de subir de nivel, el avance de las tendencias nos hace plantearnos otras posibilidades de combo. En la misma línea que los jerséis, pero con un punto más elegante, los cárdigans se convierten en una alternativa sofisticada para llevar con pantalones de vestir, sobre todo, ahora en invierno. Recién llegados a Lefties, estos cárdignas, bastante económicos, son perfectos para llevarlos con todos los pantalones de vestir de tu armario y marcarte el lookazo del invierno.

A rombos

Los rombos dan el salto de los jerséis más en tendencia y se cuelan también en los cárdigans. Este diseño en concreto, nos parece muy interesante porque combina dos tonalidades que funcionan muy bien entre sí, el camel y el gris, y se presenta en una versión más ajustadita. Tiene una falda a juego, pero preferimos llevarlo con unos pantalones de vestir.

Combínalo con estos pantalones de vestir: Apuesta por unos pantalones bastante anchos y fluidos de color gris oscuro o márcate el lookazo con unos pantalones camel de estilo carro y el tiro elevado (muy lady Di).

Cárdigan de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el cárdigan de Lefties tiene un precio de 15.99 euros.

Ref: 5664/315/803

Ribeteada con volantes

Las propuestas más clásicas siguen destacando y los diseños ajustado parecen ser los que más se llevan. Algo de agradecer, teniendo en cuenta que los pantalones siguen siendo anchos y que hay que equilibrar las formas de alguna manera. En el caso de este cárdigan, se trata de una prenda con el cuello a la caja, bastante ajustadita y ribiteada con volantes.

Combínalo con estos pantalones de vestir: Una opción que siempre funciona son unos pantalones grises a tono, pero te invitamos a jugar con un diseño en azul bastante ancho o unos barrel de color camel.

Cárdigan de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el cárdigan de Lefties tiene un precio de 15,99 euros.

Ref: 5664/311/803

Con detalles en perlitas

Lo mejor de los cárdigans es que se les pueden incorporar elementos de los jerséis y el resultado es mucho más elegante. Ahora se llevan los jerséis con detalles en joya o perlita y este cárdigan los añade dándole a la prenda un toque mucho más elegante.

Combínalo con estos pantalones de vestir: El combo de la modelo nos parece bastante interesante, pero también lo puedes llevar con unos pantalones de vestir anchos de color negro y prescindir de la blusa.

Cárdigan de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el cárdigan de Lefties tiene un precio de 19,99 euros.

Ref: 5664/320/922

En versión peplúm

Puede que el detalle en peplúm te dificulte la combinación de este cárdigan, pero ahora que las tendencias coquetas conviven con la estética old money, este disñeo no podía faltar en la lista. En color arena y con cierre en lazada en lugar de botones, este cárdigan tiene un volante en peplúm que sale desde la cintura. Este detalle condiciona el tiro de los pantalones de vestir, que tendrá que ser elevado.

Combínalo con estos pantalones de vestir: Para darle profundidad al look, apuesta por unos pantalones de vestir oscuros, pero huye de negros o grises y juega con unos en burdeos o en teja.

Cárdigan de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el cárdigan de Lefties tiene un precio de 17,99 euros.

Ref: 5664/322/712

Con botones dorados

La última propuesta es la más elegante y podría competir incluso con las chaquetas de temporada. Aunque está confeccionada en punto y resulta de lo más calentita. En azul marino y con el cuello a la caja, lo que más nos gusta de este cárdigan (y lo que le da el punto elegante) son los botones en dorado de estilo retro.

Combínalo con estos pantalones de vestir: La primera combinación, obviamente, es con unos pantalones en azul marino, pero en gris clarito o incluso arena también pueden funcionar.

Cárdigan de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el cárdigan de Lefties tiene un precio de 19,99 euros.

Ref: 5664/313/401