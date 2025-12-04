Alerta tendencias: Ya está en Stradivarius el jersey de lunares más bonito para empezar 2026 con estilo

Necesitamos anticiparnos a las tendencias de 2026. Sobre todo, a las de invierno, que queremos empezar a llevarla snada más estrenar el año (o antes de acabarlo). En ese sentido, los jerséis calentitos seguirán siendo la prenda protagonista de los looks más estilosos y serán los aliados de los vaqueros más elegantes (no necesitarás nada más). En ese universo calentito y gustoso, cabe destacar que los jerséis más holgaditos estarán muy presentes, pero ¿qué sabemos de los colores? Después de meses viendo cómo el marrón y el burdeos se convertían en los protagonistas absolutos, es el momento de ceder terreno.

Como las firmas ya empiezan a avanzar prendas de la temporada 2026, podemos conocer las primeras tendencias con las que estrenar el año. Por eso, podemos afirmar que ya está en Stradivarius el jersey de lunares más bonito para empezar 2026 con estilo. No sólo el estampado es tendencia, también el color y el combo de tonalidades.

De lunares y en azul eléctrico, así es el jersey en tendencia que arrasa en Stradivarius

Es un jersey para las que se atreve. Para las que se atreven o están cansadas de la neutralidad en las prendas. Después de toda una temporada marcada por colores minimalistas, parece que las tonalidades más vivas intentarán resurgir y hacerles la competencia. No sabemos si calará, pero, de momento, el jersey que acaba de llegar a Stradivarius se postula para se la alternativa a las prendas básicas en 2026. De color marrón (sí, no escapamos de él) y con unos enormes lunares en azul eléctrico, este jersey es una inyección de vitalidad ante tanto look monocromático.

Overisize y calentito, este jersey nos parece una opción ideal para llevarlo con unos jeans más ajustaditos. No necesariamente tienen que ser pitillos, pueden ser unos súper en tendencia barrel. También puedes jugar con los looks más dosmileros y combinarlo con una falda cortita y medias de color para convertirte en una cchica yeyé.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de lunares de Stradivarius tiene un precio de 29,99 euros.

