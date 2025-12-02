Adiós a las blusas, los jerséis con brillo de Sfera son perfectos para un look de Navidad: Son calentitos, elegantes y quedan bien con pantalones y faldas

La clave para que un look con jersey triunfe en Navidad es apostar por un diseño con detalles como lentejuelas.

Cuando pensamos en un look de Navidad en el que no queremos vestidos de terciopelo ni monos de lentejuelas, la primera prenda que se nos viene a la cabeza es una blusa. Elegantes, fluidas y muy versátiles, las blusas son la alternativa perfecta a otras prendas más festivas, pero no siempre son la solución. Sobre todo, cuando hace frío y lo que queremos es un look de Navidad calentito y elegante. Para ello, nada mejor que los jerséis gorditos, que no siempre son sinónimo de informalidad.

Iguales de versátiles que las blusas más elegantes, y mucho más funcionales, los jerséis calentitos ya no son una prenda sencilla al uso. Ahora se llenan de estampados y detalles como lentejuelas, pailletes y critalitos para que cuando te los pongas subas de nivel incluso a los vaqueros más minimalistas. Después de haber hecho una intensa búsqueda por nuestras firmas favoritas, hemos encontrado en Sfera 5 jerséis con brillos que son perfectos para un look de Navidad calentito y elegante. Quedan genial con blusas y pantalones y con ellos no te costará decirle adiós a las blusas más sofisticadas.

En burdeos y con cristales

Es la prueba perfecta de que el negro o el gris no son los únicos colores con los que configurar un look de Navidad. Con el burdeos como tonalidad en tendencia, no nos podíamos resistir a incluir un jersey de este color en la lista. El escote en pico estiliza y los detalles en cristales le dan un toque muy especial.

Jersey con brillos de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey con brillo de Sfera tiene un precio de 39,99 euros.

Ref: 58212508046

Con el cuello a la caja y escarchado

Nada hay más navideño que la fruta escarchada y por eso este jersey nos parece ideal para un look de estas fiestas. Con el cuello a la caja y un corte ligeramente oversize, este jersey de color gris presenta unos critalitos en cascada que parece escarcha. Quedan ideales con unos pantalones grises holgaditos o unos jeans negros.

Jersey con brillos de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey con brillo de Sfera tiene un precio de 35,99 euros.

Ref: 58212508095

Con flores en pedrería

Como si fueran copos de nieve, estas flores con cristales marcan la diferencia en este jersey de cuello perkins. En gris oscuro y con la pedrería en gris más oscuro todavía, este jerse queda ideal con una falda de lentejuelas en dorado.

Jersey con brillos de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey con brillo de Sfera tiene un precio de 25,99 euros.

Ref: 58267504213

Básico, pero con un toque festivo

El corte del jersey es bastante sencillo, por eso necesita un plus de elegancia con un detalle como el de los cristales incrustados en la zona del pecho y los hombros. Si tienes una comida de Navidad, lo puedes llevar con unos pantalones de vestir camel y para un evento navideño más formal lo puedes combinar con una falda satinada en burdeos.

Jersey con brillos de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey con brillo de Sfera tiene un precio de 39,99 euros.

Ref: 58242522389

En verde y con espejitos

Empezamos la selección con burdeos y la terminamos con verde, las alternativas pefectas a los colores clásicos de Navidad. Este diseño, además, es bastante calentito porque presenta el punto más grueso. El detalle de los espejos le da un aire boho que resulta muy interesante para un look de Navidad.

Jersey con brillos de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey con brillo de Sfera tiene un precio de 39,99 euros.

Ref: 58242522272