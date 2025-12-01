Los vaqueros con lentejuelas de Lefties aprobados para un look de Navidad: Son elegantes, hacen tipazo y los llevarás con blusas.

No hay ningún código que afirme que los vaqueros están excluidos de un look de Navidad. De hecho, si tienes unos vaqueros cone fecto tipazo te animamos a que replantees tu look para que se conviertan en los protagonistas. A pesar de ser muy versátiles, los vaqueros más favorecedores siempre han estado descartados de un look de Navidad porque pensamos en ellos como una prenda básica y funcional y no como una pieza sobre la que construir un look muy interesante. Sobre todo, si los planes de Navidad van más allá de Nochebuena y Fin de Año, cuando podemos permitirnos estilismos un poco más relajados.

Para que unos vaqueros se conviertan en los protagonistas de un look de Navidad sólo necesitamos un par de cosas. La primera es alguna de las blusas elegantes de nuestro armario para subirlos de nivel. La segunda, que los jeans cuenten con algún detalle que los haga más especiales. Justo eso es lo que ocurre con los vaqueros que hemos encontrado en Lefties, que están aprobados por las más estilosas para un look de Navidad. Tienen detalles en lentejuelas, son elegantes, hacen tipazo y, como no podía ser de otra forma, los llevarás con blusas (prepara las más elegantes que tengas en el armario).

Con lentejuelas, así son los vaqueros de Lefties aprobados para un look de Navidad sobresaliente

Lentejuelas, apliques, tachuelas, cristalitos... Cualquiera de estos deatlles hacen que los vaqueros más sencillos suban de nivel y, lo mejor de todo, es que no sólo te solucionarán el look elegante en Navidad. En el caso de estos jeans de Lefties, estamos ante unos pantalones de color negro (la clave para que unos vaqueros resulten elegantes) con lentejuelas repartidas por ambas perneras, que son rectas y hacen que se potencie el efecto piernas infinitas. Aunque la opción que más nos gusta es en nugro, debes saber que también encontramos estos jeans en gris.

Vaqueros con strass de Lefties. / lefties

A la hora de combinarlos, puedes aposar por una blusa básica blanca si no quieres arriesgar y prefieres ir sobre seguro. También puedes jugar con el negro y las transparencias, con los grises emperlados, los tonos empolvados y cualquier tonalidad con acabado satinado.

Disponible desde la talla 34 hasta la 44, los vaqueros con lentejuelas de Lefties tienen un precio de 29,99 euros.

Ref: 5414/301/800