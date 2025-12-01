5 blusas de Zara elegantes y preciosas que las más estilosas están agotando para subir de nivel sus looks de Navidad con vaqueros.

Cuando pensamos en un look de Navidad, automáticamente se nos vienen a la cabeza tejidos de terciopelo, detalles de lentejuelas y mucho rojo y dorado, pero no todos los estilismos tienen que ser tan extremadamente festivos. Sobre todo, porque en Navidad no sólo celebramos Nochebuena y Fin de Año, también tenemos comidas y cenas con amigos en las que unos pantalones de lentejuelas pueden desentonar. Por eso, la opción más básica, funcional y versátil es apostar por unos vaqueros con efecto tipazo sobre los que configurar nuestro look.

Para que el estilismo funcione, es preferible apostar por unos jeans más oscuritos, bien unos vaqueros grises, bien los clásicos negros o azules muy intensos. Para que el look suba de nivel, la clave es encontrar la prenda con la que combinarlo. Relegadas a un segundo plano estos días por las temperturas, las blusas elegantes se convierten en la opción perfecta para llevar tus jeans favoritos en una comida o cena de Navidad. Los diseños que encontramos en Zara se convierten en las blusas elegantes y preciosas con las que subir de nivel tu look de Navidad con vaqueros.

Con las mangas abullonadas

Nada como una blusa con las mangas como protagonistas para subir de nivel tu look de Navidad con vaqueros. Este diseño nos encanta porque, además de ser de color teja, presenta los hombros más subidos y creando una figura de trapecio que estiliza la figura y favorece mucho. Además, las mangas abullonadas le dan un extra de elegancia y los detalles en dorado añaden un toque navideño.

Blusa con mangas abullonadas de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa elegante de Zara para un look de Navidad con vaqueros tiene un precio de 25,95 euros.

Ref: 9227/965/172

De estilo boho

Si te gusta la estética boho no tienes por qué renunciar a ella por mucho que estemos en Navidad. Esta blusa de Zara es perfecta para ello y no sólo por sus detalles boho, sino porque, además, es en uno de los colores más en tendencia del otoño/invierno: el marrón. Semitransparente y con volantes en casacada, esta blusa la puedes combinar con unos jeans también en marrón.

Blusa con volantes de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa elegante de Zara para un look de Navidad con vaqueros tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 5107/287/700

Con detalles metalizados

Para que una blusa sencilla y minimalista suba de nivel un look con vaqueros, sólo necesita de algún detalle más especial. En el caso de esta blusa, además del intenso burdeos, destaca el aplique en dorado que une el escote en forma de lágrima. Con las mangas abullonadas, la blusa también presenta pliegues en el frontal que enfatizan la caída.

Blusa con detalle dorado de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa elegante de Zara para un look de Navidad con vaqueros tiene un precio de 25,95 euros.

Ref: 3897/174/667

Con transparencias

Nada como una blusa con transparencias para subir de nivel cualquier look con vaqueros. Este diseño se presenta como si fuera una sobrecamisa, con un top negro debajo. Con el cuello subidito, resulta de lo más favorecedora. A la hora de combinarla, nada mejor que unos jeans palazzo de color negro. También puedes jugar con unos vaqueros grises.

Blusa con transparencias de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa elegante de Zara para un look de Navidad con vaqueros tiene un precio de 49,95 euros.

Ref: 1758/246/800

Con volantes y estampada

La última de las opciones nos parece una de las más versátiles porque, además de con vaqueros, podrás llevarla con pantalones de vestir mucho más formales. Lo que más nos gusta de esta blusa es su color, un verde pato my favorecedor y en tendencia. Los dos volantes en el bajo le dan un aire bastante coqueto e invita a que combines la blusa de Zara con unos vaqueros con el tiro más elevado.

Blusa con volantes de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa elegante de Zara para un look de Navidad con vaqueros tiene un precio de 25,95 euros.

Ref: 7969/245/538