De terciopelo y lentejuelas, los vaqueros elegantes de Zara que suben de nivel tus looks con jerséis

Unos jeans un poco más especiales sólo necesitan un jersey básico para ser el combo perfecto.

Unos vaqueros tienen la capacidad de subir de nivel cualquier look. Si te sientan bien y tienen efecto tipazo, poco o nada necesitan para conseguirlo. Aunque, si tienen algún detalle extra, mejor. Sobre todo, si los vamos a combinar con alguno de los jerséis más en tendencia y calentitos del momento. Necesitamos unos vaqueros con un punto extra. Un color especial, un acabado diferente, un corte que se salga de lo común, y ya tendríamos los vaqueros perfectos. Ahora que las firmas lanzan nuevas propuestas de cara a los looks más festivos, resulta bastante sencillo encontrar unos vaqueros que cumplan esas características.

De lentejuelas y con terciopelo (casi nada), los vaqueros de Zara que han conquistado a las más estilosas tienen todos los ingredientes para subir de nivel cualquier estilimo con un jersey, por muy básico que sea el jersey. Además, tienen un estampado que sirve de extra para que estos vaqueros se conviertan en todo un reclamo entre las que buscan una prenda funcional con la que destacar.

Lentejuelas, terciopelo y animal print, las claves de los vaqueros que arrasan en Zara

Tres tendencias en uno y que funcionan bastante bien, aunque en pricnpio puedan parecer irreconciliables. De corte recto y con el tiro elevado, estos vaqueros se presentan con un estampado animal print que simula el pelaje de un tigre. El diseño aprovecha este estampado para hacer que las rayas sean las que alternen el tejido en terciopelo y al acabado en lentejuelas.

Vaqueros con lentejuelas y terciopelo de Zara. / Zara

Como los vaqueros son demasiado potentes, recomendamos combinarlos con una prenda superior que sea más sencilla. Un body negro o una blusa satinada serían las opciones perfectas para un estilismo más festivo, pero si quieremos algo más relajado, nada como combinarlo con un jersey de color negro. Con el cuello de pico estilizarás la figura, con el cuello elevado le darás un toque afrancesado.

Disponibles desde la talla 34 hasta la 44, los vaqueros con lentejuelas y terciopelo de Zara tienen un precio de 39,95 euros.

Ref: 9790/869/700