Anchos y con lentejuelas, 5 vaqueros de Zara que sí puedes llevar en un look de Navidad: Son cómodos, elegantes y hacen tipazo

La llegada de diciembre trae consigo los mismos rituales de cada año: desempolvar las luces, comprar los regalos y decidir el menú de Nochebuena. En el ambiente ya se respira Navidad y las celebraciones están cada vez más cerca. Así, encontrar el look perfecto para estas fiestas se convierte en una parte esencial de los preparativos; algo que las firmas de moda tienen claro. Por ello, ofrecen una amplia selección para deslumbrar con la llegada de un año más.

En Zara, encontramos opciones de todo tipo: desde los habituales vestidos de gala hasta trajes de chaqueta con acabados de efecto pelo. Sin embargo, hay una tendencia que sobresale entre las demás: las lentejuelas. Capaces de elevar cualquier outfit, se cuelan incluso en el street style para convertir unos vaqueros en una prenda especial, que lucir cualquiera que sea la ocasión. Así, la comodidad gana terreno y son muchas las que apuestan por lucir sus pantalones anchos y brillantes durante las cenas navideñas.

Pantalones anchos y con lentejuelas: un éxito de los looks navideños

Los vaqueros anchos con lentejuelas se han convertido en una de las prendas estrella de la temporada, combinando la comodidad del denim oversize con el brillo festivo que pide el invierno. Son versátiles, llamativos y perfectos para elevar un look básico sin demasiado esfuerzo: basta con añadir un top sencillo o una blazer neutra para que el protagonismo recaiga directamente en ellos. A continuación, vamos a ver cinco opciones de Zara que arrasan entre las más estilosas, como una apuesta segura para los looks navideños.

Jeans straight de tiro bajo

En primer lugar, el tiro bajo vuelve a estar de moda y por eso optamos por este pantalón de corte recto en color negro gastado. Combinado con unos botintos zapatos de tacón, como se muestra en la imagen, podría convertirse en el aliado perfecto para una comida de Navidad: sencillo, cómodo y ligeramente informal. El outfit se puede completar con un jersey en uno de los colores tendencia de la temporada, el burdeos.

Pantalones vaqueros de tiro bajo con lentejuelas / Zara

Precio: 49,95 euros

Referencia: 4730/215/800

Pantalones 'wide leg' con líneas de brillos

De nuevo, encontramos en Zara otro pantalón de tiro bajo, aunque en esta ocasión es de estilo 'wide leg'. En tonalidad azul vaquera, presenta unas sinuosas líneas de brillos que se extienden a lo largo de toda la prenda. Su holgura hace que sea una opción cómoda y estilizada, perfecta para lucir con una cazadora negra de terciopelo o una biker de piel.

Pantalones vaqueros con lentejuelas / Zara

Precio: 49,95 euros

Referencia: 8727/214/407

Jeans holgados de tiro alto

Con una tonalidad más clara, estos vaqueros también presenta el detalle decorativo que los hace brillar más que unos pantalones normales. Además, en esta ocasión, cuenta con una chaqueta crop a juego para lucir junto a un top sencillo, en color negro o blanco, que no le robe el protagonismo a este total look.

Pantalones vaqueros de tiro alto / Zara

Precio: 49,95 euros

Referencia: 8727/216/400

Jeans de estilo baggy

Con un aire más desenfadado, estos vaqueros de estilo baggy ofrecen un corte amplio en las piernas y una caída relajada desde la cadera hasta los tobillos. Son perfectos para combinar con un abrigo de efecto pelo, ya sea en color marrón o blanco.

Pantalones con detalles de lentejuelas / Zara

Precio: 59,95 euros

Referencia: 6045/216/400

Vaqueros con detalles rotos

Por último, lo desenfadado está cobrando cada vez un mayor protagonismo; y, por ello, seleccionamos estos pantalones vaqueros con detalles rotos. El aparente "desperfecto" contrasta con los brillos propios de un look fiestero. Así, podemos combinarlo con unos botines, un top lencero y un abrigo de efecto pelo.

Pantalones de fiesta con descosidos y lentejuelas / Zara

Precio: 49,95 euros

Referencia: 6688/211/407