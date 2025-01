Patón, el novio de Ágatha Ruiz de la Prada, estropea más la polémica sobre los gitanos con una dura expresión

El abogado José Manuel Díaz-Patón Porras ha avivado el fuego sobre la expresión lanzada por su pareja, Ágatha Ruiz de la Prada, y ha publicado un artículo en el periódico La Tribuna de Ciudad Real, titulado La piel muy fina, en la que critica que la susceptibilidad por estas expresiones "antiguas" y aceptadas. Ruiz de la Prada dijo en un programa que "vivía como un gitana" en su recuperada casona donde no hay luz ni agua. Las palabras recibieron la crítica de Lolita y de otras figuras de etnia gitana. La diseñadora se disculpó pero su pareja echó más leña al fuego diciendo que "Lolita quería hacerse famosa" a costa de Ágatha. El abogado se disculpó, pero en lugar de amainarlo todo en el programa TardeAR dejó en el aire la actitud de la cantante, en unas palabras que no terminaron de ser sinceras.

Las ganas de enfrentamiento al respecto que tiene Díaz-Patón lo ha ratificado en dicho artículo publicado en el principal periódico de la provincia manchega donde su familia lleva años siendo un nombre influyente. El letrado de Puertollano describe que las expresiones "tratar como a un negro", "engañar a un chino", o "que vives en una casa que parece un campamento gitano" no tienen intencionalidad racista, porque no pretenden menospreciar a nadie. "Tenemos la piel muy fina, nos molestamos por nada, tenemos siempre que decir lo correcto, no sea que alguien nos tache de racistas cuando no lo somos en absoluto", ha insistido en el artículo como ya expresó en sus declaraciones ante los micrófonos. Quienes lo interpretan así y buscan "tres pies al gato" interpreta que lo hacen "con intención de sacar partido, y es que van como putas por rastrojo. No tengo filtros y ahí lo dejo por si alguno quiere ponerme verde". Una dura expresión para aludir indirectamente a Lolita, que fue la primera en criticar a la diseñadora, que hasta ahora era su amiga.

El abogado ha reaccionado con intención hiriente en este artículo que está en la web de la publicación de Ciudad Real.

José Manuel Díaz-Patón Porras firma como José Manuel Patón. Él procede de una familia empresarios, políticos y abogados. Emilio Porras Delgado, tatarabuelo del firmante, fue diputado hace siglo y cuarto y fue también alcalde de Puertollano.

El novio de Ágatha es titular de Legaltrade, bufete madrileño especializado en derecho mercantil y concursal. En su momento también fue propietario de la discoteca Archy, local de moda en la noche madrileña de los años 80.