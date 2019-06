En plena cuenta atrás. Así se encuentran Sergio Ramos y Pilar Rubio. La pareja se dará el 'sí, quiero' el próximo 15 de junio en la Catedral de Sevilla y, a tan pocos días de la boda, es el momento de ultimar detalles. Cuando se conocieron, la presentadora decidió ir plasmando en su cuerpo, a través de tatuajes, la historia de amor y de familia que está viviendo junto al futbolista. Aunque estos tatuajes los tiene desde hace tiempo, Pilar ha compartido ahora en Instagram el significado de algunos de ellos con motivo de su próxima boda.

"Nunca, hasta conocer a Sergio, he sentido la necesidad de reflejar mediante un tatuaje en mi cuerpo ningún mensaje", así explica Pilar cómo comenzó su pasión por los tatuajes. A pocos días de su enlace, Pilar ha compartido con sus seguidores uno de sus tatuajes: "Rn`R", mensaje que lleva escrito en su nuca. "Son las iniciales de nuestros apellidos (RAMOS Y RUBIO) junto a la fecha de nuestros cumpleaños. Me gusta porque también las dos ‘R’ significan Rock and Roll", cuenta. "En la muñeca izquierda, por ejemplo, los dos llevamos desde hace siete años la misma palabra: 'Recuerda', por todo lo que significa nuestra relación", ha revelado también la colaboradora de El hormiguero 3.0.

Hace unos días también, Pilar compartía el tatuaje que lleva en honor a sus hijos mayores, Sergio y Marco, que ejercerán de pajes el día de su boda. En la muñeca derecha, la presentadora lleva tatuadas las iniciales de sus dos hijos mayores con la tipografía de las letras de ACDC, su grupo favorito y que además actuará en su gran día.