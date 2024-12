Pilar Tavora: "En la representación de la mujer en la cultura estamos a medio camino, queda mucho por hacer"

Pilar Távora Sánchez (Sevilla, 1959) es una mujer polifacética que puede presumir de ser directora, productora y guionista de cine, teatro y televisión. La sevillana ha dirigido la adaptación sonora de la obra Yerma de Federico García Lorca para Audible.

–¿En qué ha consistido su última colaboración con Audible? –Mi colaboración con Audible ha consistido en dirigir la obra Yerma de Federico García Lorca y en escribir una obra original situada en el siglo XXI.

–¿Qué ha significado para usted dirigir la obra Yerma de Federico García Lorca? –Mi conexión con la obra de Lorca viene de muy atrás y he dirigido varias obras relacionadas con él en teatro como Cinco Lunas para el Romancero o en televisión con Paisajes para un poeta andaluz, entre otras y la Yerma cinematográfica en 1998 que recorrió medio mundo. Dirigir una obra de Lorca siempre es una responsabilidad y una emoción.

–¿Qué destacaría de Yerma, la obra que Audible ha adaptado a ficción sonora bajo su dirección? –Lo destacable es que Audible ha querido apostar por hacer este “audio teatro” como yo lo llamo y que haya querido comenzar por Lorca. Todas las canciones y la música original me parece muy destacable y atractiva para el oyente y el haber trabajado con actrices y actores profesionales pero que nunca habían hecho esta clase de trabajo. Y quizás destacaría la versión original de ese nueva Yerma del siglo XXI.

–¿Existe alguna diferencia entre la película de Yerma de 1998 y la ficción sonora que ha estrenado este año Audible? –Sí, hay diferencias. La versión de Audible es fiel a la obra de Lorca, fiel a sus diálogos y sus escenas. En mi película del 98 tomo licencias artísticas y literarias, prescindo de algunas canciones, adapto otras, suprimo y adapto escenas y escribo algunos textos y secuencias originales necesarias para el cine.

–Aunque la representación de la mujer en ámbitos culturales ha ido ganando protagonismo en los últimos años, ¿aún queda mucho recorrido por hacer? –Queda muchísimo recorrido y más aún cuando estamos viendo la involución en una parte de adolescentes y gente joven de ambos sexos. Y escuchando mensajes nada alentadores. Somos conscientes de que el camino aparentemente se ha recorrido pero, fuera de las apariencias, pisando el suelo y viviendo la realidad cotidiana, estamos a mitad de camino. Hablando de este “primer mundo”.

–¿Qué se puede hacer desde el ámbito de la producción televisiva y audiovisual para mejorar el estatus y la consideración de la mujer en la sociedad? –Apoyar la creación de obras escritas por mujeres o no pero que sean capaces de crear conciencia y de contribuir a la reflexión de la necesidad de un cambio real respecto a la situación de muchas mujeres. Y que se distribuyan con la publicidad suficiente para despertar el interés por verlas. Y que sean atractivas para el público en general que no sean ejercicio de autocomplacencia artística.

–¿Qué balance hace de su carrera profesional y en qué proyectos se encuentra inmersa? –Mi carrera profesional ha respondido siempre a mi necesidad de contar cosas que no se suelen contar o contar lo contado desde otro punto de vista. Creo que hay logros en ese sentido, pero nunca quise renunciar a lo que yo soy y era por adaptarme a los imperativos del mercado, o de la propia profesión y tampoco renunciar a vivir en m tierra. Eso, me consta, ha impedido que parte de mi trayectoria no haya sido tan difundida y está más que asumido pero mi balance personal, es positivo. En estos momentos estoy en la fase final de post producción de una película de largometraje o docudrama sobre uno de los hechos históricos más graves y desconocidos de la historia de España: la Gran Redada o Prisión General de Gitanos que fue el primer intento de genocidio ocurrido en el siglo XVIII bajo el mandato de Fernando VI y el marqués de la Ensenada.