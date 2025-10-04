La piscina de Lucía en Marbella, hay verano para rato aún

El verano sigue dando de sí mientras el sol acompañe a los disfrutones de las terrazas. Y para lugar mágico, con vistas y entrada a la playa de Elviria, el flamante Lucía Summer Club, junto a Nikki Beach de Marbella. Un lugar acondicionado para disfrutar de los días de sol aunque el verano diga en el calendario que se fue. Entre sus sombrillas al saborear un cóctel, a la espera de un almuerzo con la parrilla a punto, con el arte de la barbacoa, los días se hacen intensos. Con un chapuzón en la piscina de ambiente familiar. E internacional. La piscina de Lucía invita al relax solo con contemplarla.

Terraza de la piscina de Lucía Summer Club, en Marbella

En los jardines del Hotel Don Carlos se ha inaugurado hace unas semas este beach club con estilo y sabor, donde todos es tranquilidad e invita a disfrutar del buen tiempo de Marbella en su esplendor otoñal. Entre sus hamacas se disfruta de manera especial una escapada en cualquier momento. Hay margen de semanas para todavía conocer este club de Lucía donde se puede paladear a la sombra de un Golden Hour, con ron añejo, limón, piña y mango con pimienta rosa. O el Banana Beach, con tequila silver, Licor 43, zumo de limón y puré de plátano. O la versión del Paloma, con Aperol y miel.

La desconexión lleva a tomar un picoteo junto a la piscina o el mar (¿con un plato de frutas de temporada?) o ir a la mesa para la cocina mediterránea, con platos de aquí y de allá, con el punto distendido de un beach club donde el eje es el descanso.

Pollo de Cornualles en Lucía Summer Club

Entre los entrantes el sandía braseada con hoalloumi, el tomato tonnato, el hummus o los bastones de garbanzo al estilo falafel. Para comer en mano, la hamburguesa mediterránea o la foccacia de verduras. Para pedir desde la plancha, el pollo de Cornualles con miel y especia, la lubina o la brocheta de pollo a la placha. ¿Ypor qué no un plato de pasta, como los linguini a la vóngole. De postre, los melocotones pochados, helados artesanales con muchos toppings. E incluso churros. Y de nuevo, disfrutar del sol y de la piscina de este Lucía Beach Summer Club que seguirá abierto todo octubre.