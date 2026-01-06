Preocupación por el estado de salud de Sara Carbonero con su ingreso de urgencia

Sara Carbonero ha sufrido un contratiempo de última hora por el que ha tenido que ser hospitalizada de urgencia en Lanzarote, donde estaba pasando unos días de vacaciones con su pareja, José Luis Cabrera. La noticia avanzada en exclusiva por la revista Semana asegura que la periodista empezó a sentirse mal y acudió a urgencias. En el hospital se mantiene en observación a la espera de someterse a varias pruebas.

La periodista se encontraba junto a su pareja en Lanzarote disfrutando de unos días de desconexión. La propia Carbonero escribía hace unos días el siguiente mensaje en las redes sociales. “Las últimas horas de 2025 y las primeras de 2026 no han podido ser mejores. Baño en el mar, la isla más bonita y una compañía de lujo”.

Según informa la revista Semana, la toledana comenzó a sentir molestias el pasado 2 de enero. El entorno y los familiares cercanos de la periodista están muy preocupados por su estado de salud y consideran que no es momento para las especulaciones. Por ello, prefieren mantener la calma y esperar los resultados de las pruebas, así como las indicaciones de los facultativos.

Cabe recordar que la informadora fue diagnosticada de un cáncer de ovario cuando tenía 35 años. Una dolencia que superó después de un tratamiento de larga duración por el que tuvo que someterse a duras sesiones de quimioterapia. “Cuando una persona tiene salud, puede tener muchos problemas, pero cuando le falta la salud, solo tiene uno”, reflexionaba en aquellos momentos.

Hasta el momento, se desconoce el cuadro exacto que le he llevado directamente a urgencias. El entorno de la periodista ha abogado por la discreción a la espera de conocer los resultados de las pruebas médicas. Por lo tanto, habrá que esperar a las próximas horas para seguir su evolución con una información más certera y apropiada.