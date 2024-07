De presunta extorsión a deuda, el lío de Muñoz Escassi con la mujer que habló con María José Suárez

La modelo y presentadora sevillana María José Suárez quiere aplacar toda la atención que hay sobre ella tras un ruptura con Álvaro Muñoz Escassi que se ha envenado más de la cuenta. El jinete ha justificado que sus infidelidades no eran tales porque la relación entre ambos se había roto y ella se muestra muy dececpcionada con la actitud de él y tras conocer detalles que no esperaba. Un email en el que una mujer le explicaba el comportamiento de Escassi mientras ella creía que su vínculo seguía en pie vino a precipitarlo todo, anunciándose hace una seman la ruptura. Pocos dias atrás habían disfrutado de un crucero por Noruega, como la recuerda la foto de arriba, en la que precisamente ya no se les veía con aspecto de esta gusto juntos. Ya se habían dado un 'break', según ha desvelado Escassi, y al regresar surgió el polémico email.

Ese correo que recibió María José Suárez y que le ponía al día de lo que hacía el jinete a sus espaldas hablaba de una cantidad de dinero: 1.750 euros, reconocidos por Escassi que ha abonado. En principio habló de extorsión de esa confidente, de esa 'garganta profunda' que le había destapado. Dijo que iba a denunciarla pero finalmente la cantidad ha quedado establecida con que era una deuda que tenía el ex de Suárez con esa desconocida mujer, una deuda para firmar un acuerdo de confidenciaidad (un acuerdo económico, francamente). Una mujer de nacionalidad colombiana que ahora, y pese al pago de esa deuda o acuerdo, está aguardando salir con su exclusiva en algún programa de Telecinco. Ya tiene mánager y todo que está negociando esa estelar aparición. Y lo que vaya a coler si tiene desparpajo e historias para contar. Sus revelaciones podrían poner aún más contras las cuerdas al finalista de MasterChef Celebrity, que se ha metido en un lio añadido. Y entre todo esto, su buena amistad con Hiba Abouk, según contemplaron los centenares de invitados a la primera comunión de la nieta de El Turronero en Jerez.

Quien tiene en su mano avivar el fuego es esa misteriosa confindente que sabría bastante de cómo es Muñoz Escassi. El deportista está preocupado, ciertamente, mientras su ex se va a tomar unos días de paréntesis, lejos de fotógrafos y curiosos, también preocupada cómo puede salpicarle este tema que se ha convertido en portada del corazón en esta semana.