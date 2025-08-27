Primeras palabras de Kiko Rivera tras su ruptura con Irene Rosales: "Lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas"

Kiko Rivera e Irene Rosales han puesto fin a su relación después de 11 años juntos, según ha recogido la revista Semana en su portada de este miércoles. El propio hijo de Isabel Pantoja ha confirmado la noticia en un extenso comunicado a través de Instagram, en que deja claro que la separación se ha llevado a cabo de forma cordial en favor de sus dos hijas en común, Ana y Carlota, de 9 y 7 años de edad.

"Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos", reza el post compartido por Kiko Rivera. "No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas", añade el DJ.

En este sentido, el motivo de la ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales se debe al propio desgaste de su relación, tras nueve años de matrimonio, y a un replanteamiento de las prioridades de la pareja que no pasan por seguir juntos. No ha habido terceras personas involucradas.

El hijo de Isabel Pantoja y la modelo tienen claro que su principal responsabilidad ahora no es otra que garantizar el bienestar de sus hijas: "Ellas son la mayor prueba del amor que hubo, y seguirán siendo el motor que nos una de por vida. Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación".

Rivera ha expresado asimismo cómo se encuentra en estos momentos: "Hablo desde la madurez de aceptar que a veces soltar es la mejor manera de cuidar lo que realmente importa. Lo vivido queda en el corazón, y lo que viene, aunque diferente, puede ser más sano, más real y más honesto".

"Recibo el futuro con la fuerza de los más valioso: mis hijos"

Así, Kiko da por inaugurada una nueva etapa de su vida. "Hoy cierro un capítulo con gratitud, pero abro otro con esperanza. La vida continúa, y estoy convencido de que lo mejor aún está por llegar. Porque a veces lo que más duele es lo que finalmente nos hace más fuertes".

"Hoy no empieza un final, empieza una transformación. La vida me ha enseñado que incluso en medio del dolor hay lugar para la gratitud, y que de cada cambio nace una oportunidad. El futuro es incierto, sí, pero también está lleno de posibilidades, y voy a recibirlo con la fuerza de alguien que sabe que lo más valioso ya lo tiene: mis hijos y la paz de haber hecho lo correcto", concluye el comunicado del DJ.

"No voy a sacar partido económico de esta situación"

Kiko Rivera ha aclarado asimismo que no tiene intención de mercantilizar su ruptura con Irene Rosales: "Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada". Cabe recordar que el hijo de Paquirri se ha mantenido apartado del foco mediático desde que sufrió un grave ictus en 2022 por el que fue ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

"Me ha costado mucho llegar a esta paz mental, y por eso hoy escribiré estas palabras… y después comenzaré a adaptarme a mi nueva vida", añade.