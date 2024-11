Así ha reaccionado Hiba Abouk a las fotografías de Escassi con Sheila Casas

Las fotografías de la revista Lecturas en las que aparecen Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas mientras se besan dentro de un coche y en actitud cómplice y cariñosa por las calles de Madrid se han convertido en uno de los temas más comentados de la semana en la crónica social. El jinete y la hermana de los actores Mario y Óscar Casas, que comparten plató como colaboradores de TardeAR, han sorprendido a todos con esta incipiente relación sentimental.

Tras la reacción de María José Suárez, que no quiere saber nada del asunto, quedaba por saber cuál iba a ser la postura de Hiba Abouk, después de protagonizar un tórrido romance estival con el deportista. La actriz ha reconocido ante los micrófonos de Europa Press que no tenía constancia de la relación entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas.

La concursante de MasterChef Celebrity se ha tomado con mucha calma y serenidad las preguntas de los medios de comunicación. Sin perder la sonrisa, ha destacado que no existe ningún problema y que le parece estupendo. “Me parecería estupendo, no hay ningún problema. Ojalá. No me sorprende nada ya en este mundo con la que está cayendo. No tengo nada que decir”, ha comenzado diciendo.

La intérprete de Eva y Nicole ha dejado claro que lo suyo con el jinete es una historia del pasado. “Si está enamorado me alegro un montón porque es un tío al que quiero mucho. La relación con él está muy bien. Siempre lo ha estado”, ha declarado.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casase se han conocido en el programa 'TardeAR', donde ambos trabajan como colaboradores. / INSTAGRAM

Antes de despedirse de los periodistas, la modelo ha confirmado que conoce a Sheila Casas, la nueva pareja de Escassi. “Sheila también es divina. Coincidí con ella una vez y es muy mona y él es encantador. Ojalá les vaya bien”, ha finalizado.