El representante de Brad Pitt reacciona a la estafa cometida en su nombre: “Es horrible…”

¿Estafar a mujeres haciéndose pasar por celebridades? Sí, es lo que se conoce como la estafa del falso Brad Pitt y ha llegado a oídos del actor. Es ahora su representante el que se pronuncia sobre una situación que se ha visto saldada, por el momento, con cinco detenciones el pasado lunes, 23 de septiembre. Una noticia que no ha tardado en dar el salto a la prensa internacional.

“Es horrible que los estafadores se aprovechen de la fuerte conexión de los fanáticos con las celebridades”, sostiene este representante en declaraciones para la revista People.

Además, alerta de que “este es un recordatorio importante para no responder a comunicaciones en línea no solicitadas, especialmente de actores que no tienen presencia en las redes sociales”, como es el caso del propio Brad Pitt. Y más aún, en un momento en el que la ciberdelincuencia está a la orden del día. Ahora bien, ¿en qué consiste exactamente esta estafa?

La estafa del falso Brad Pitt: cinco detenciones y corazones rotos

Todo ha sucedido en el marco de la operación Bralina, desarrollada en varias ciudades españolas: Granada, Almería, Málaga, Vizcaya, Barcelona, Madrid, Huelva y Sevilla. En concreto, los cinco detenidos pertenecían a una organización criminal que había conseguido estafar 325.000 euros a dos mujeres en nuestro país.

Según las investigaciones, las conocieron a través de un club de fans online del intérprete de Leyendas de Pasión. Después de analizar las redes sociales y estudiar los perfiles psicológicos de sus futuras víctimas, los criminales “descubrieron que ambas mujeres eran dos personas vulnerables, con carencias afectivas y en estado depresivo”, informa el Ministerio del Interior en un comunicado de prensa. Así es como les hicieron creer que podrían mantener una relación sentimental con el actor, además de un futuro juntos; y consiguieron convencerlas para que invirtieran en algunos proyectos comerciales.

La voz de alarma la dio una de ellas en agosto de 2023. Era una mujer de Granada que aseguraba haber sido víctima de un fraude en el que había invertido 175.000 euros. La segunda engañada, de Vizcaya, había perdido 150.000 euros. Sin embargo, como se ha informado a través del mismo comunicado, de todo el dinero sustraído se ha conseguido localizar hasta el momento 85.000 euros.

Fraude, blanqueo de dinero y falsificación

Además de los cinco detenidos, acusados de fraude, blanqueo de dinero y falsificación, la Guardia Civil informa de que otras diez personas están siendo investigadas por su participación en dicha organización criminal. “Asimismo, se han realizado cinco registros domiciliarios donde se ha intervenido numerosos teléfonos móviles, tarjetas bancarias, tarjetas prepago de telefonía, dos ordenadores personales y documentación, entre ellas una agenda en la que había anotadas las frases que los estafadores utilizaban para engañar a sus víctimas”.

Las dos mujeres realizaron numerosas transferencias de dinero hasta descubrir la estafa. “La Guardia Civil ha descubierto que los ciberdelincuentes habían creado una red de cuentas bancarias dadas de alta con documentación falsificada de personas de nacionalidades africanas, como Nigeria, Ghana, Senegal y Sierra Leona en las que se recibía el dinero estafado”. Además, el hijo de la víctima granadina también ha sido acusado de robarle 17.000 euros a su madre. Aunque los investigadores han descartado su implicación en la organización criminal, ahora desmantelada.