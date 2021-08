El restaurante favorito de Sarah Jessica Parker es español y está en Manhattan

Muchos fans están contando ya los días que faltan para poder ver ‘Just Like that’, el esperado reebot de Sexo en Nueva York que devolverá a los nostálgicos aquella maravillosa serie de finales de los 90 en pleno 2022. Estamos deseando ver a Carrie, Charlotte, Samantha y Miranda pasear por la Gran Manzana y divagar sobre los absurdos asuntos de su ajetreada vida de una forma completamente divertida e irónica. Pero por desgracia, aún tendremos que esperar unos meses para ello, y aunque ya nos llegan los primeros chivatazos sobre la vuelta de nuestro grupo de chicas favorito, lo cierto es que hasta el año que viene no podremos disfrutar de la emblemática serie.

La vuelta de Mr. Big, la ausencia de Kim Katrall interpretando a Samantha Jones o la incorporación de Nicole Ari Parker como cuarta en discordia son algunas de las novedades que tenemos sobre la producción. Entre tanto, stalkear los perfiles de los protagonistas de la serie se nos antoja como el mejor método de actualización de noticias frescas con respecto a la serie, y Sarah Jessica Parker es buena muestra de ello. Aunque además de darnos algunas pinceladitas sobre su reinterpretación de Carrie Bradshaw, su cuenta de Instagram también nos da otros datos igualmente interesantes, por ejemplo a nivel turístico.

¿Conoces el restaurante neoyorquino favorito de la reconocida actriz? Pues está en el barrio de Chelsea, cuenta con casi 50 años de historia y lo más importante, tiene sello español. Hace unas semanas podíamos ver como Sarah publicaba en su Instagram una imagen perteneciente al restaurante Café Riazor. Desde ese momento se produjo la viralización del local por parte de sus seguidores.

A la foto que subió la actriz le acompañaba un texto donde se alababa y se referenciaba los años de historia del emblemático lugar a través de unas bonitas palabras: “Ha pasado mucho tiempo. Pollo Riazor, sangría, deliciosas tapas y los amables y hospitalarios camareros y anfitriones... suman una velada perfecta”, decía en la publicación. “Es un secreto del vecindario, pero no dejes que eso te impida hacer tu propia peregrinación y crear tus propios recuerdos”. La publicación que cuenta ya con casi 85.000 likes está inundada de comentarios positivos, halagadores y cariñosos con respecto al restaurante en los que Parker se ha ocupado también de responder a las preguntas de sus seguidores sobre el local, la comida o la ubicación del sitio.

Como ya adelantábamos, el Café Riazor se encuentra en el barrio de Chelsea al oeste de la isla de Manhattan y muy cerca del majestuoso Flairon Building. En 1974 fue fundado por el coruñés David Romero que estaba exiliado en la Gran Manzana neoyorquina desde 10 años antes. El nombre del local hace honores a la famosa playa gallega perteneciente a A Coruña y se sitúa en un bajo a pie de calle. Al entrar en el restaurante puedes contemplar las paredes empapeladas con fotografías de los lugares más emblemáticos y famosos de toda Galicia así como de instantáneas de las vacaciones de los propios dueños junto a su familia.

¿Cuál es el menú del Café Riazor?

Pues todo lo que puedas soñar que esté incluida en la gastronomía gallega se encuentra en su carta. Caldereta de marisco, paella marina, vieiras de Riazor o tapas de camarones son algunos de sus platos estrella. ¿Lo mejor? La bebida que lo acompaña; una buena jarra de sangría como complemento perfecto. Actualmente, los hijos de David, Martha y David Romero, que fueron los principales fundadores del local, son los que están llevando las riendas del negocio. Sarah lo califica como un secreto del vecindario al que debes peregrinar y del que crear tus propios recuerdos. Con esta reseña ya ha conseguido ser conocido en gran parte del mundo. Con tan buena publicidad y la gran trayectoria de 47 años de turismo gastronómico, parece ser considerado como el plan perfecto para tu próxima visita a tierras neoyorquinas. No dudes en pasarte y entrar a descubrirlo.