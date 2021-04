El cambio de día de emisión del documental sobre Rocío Carrasco no le ha restado un ápice de interés. Con un 25,3 de cuota de pantalla y 2.236.000 de espectadores, la telenovela turca Mujer, uno de los mayores éxitos de audiencia de Antena 3, quedó en segundo lugar como lo más visto de la noche. En el sexto capítulo de esta docuserie (que debido a su larga duración se ha dividido en dos), Carrasco habló de la muerte de su padre, Pedro Carrasco, de la nulidad matrimonial, de las acusaciones de malos tratos que se vertieron contra Fidel Albiac y siguió narrando la tormentosa relación con Antonio David Flores, ya separados pero en conflicto continuo por sus dos hijos, Rocío y David Flores.

Uno de los pasajes más escalofriantes que relató, y que en peor lugar deja a Flores, es el de un día que él devolvió a los niños tarde tras pasar el fin de semana con ellos. "Cuando tengo al niño en brazos lo toco, le beso y veo que tiene un bulto en el brazo de un tamaño impresionante", recuerda Rociíto. Enseguida le preguntó a su hija, de corta edad, si le había pasado algo a su hermano. "Me dijo que se había caído de una litera el viernes", contó. "Cuando le vemos el bulto, Fidel me dice que hay que ir a urgencias porque tenía algo roto". La doctora me miró con desconfianza y me preguntó cómo se había hecho eso el niño, yo le dije 'discúlpeme, sé por qué me está mirando así, acabo de tener a los niños porque han venido de estar con su padre'", explicó Rocío Carrasco, que del hospital se marchó al juzgado a poner una denuncia por "negligencia en los deberes de custodia". Finalmente la retiró porque, asegura, no quería hacer nada "contra el padre de sus hijos".

En el episodio del miércoles Rocío Carrasco también recordó la muerte de su padre de un infarto. "Yo salí a hacer unas compras y, cuando llegué, Fidel me dijo que a mi padre le había dado un infarto. Yo le contesté que no pasaba nada, porque estaba con Raquel y que nosotros iríamos al día siguiente al hospital. Entonces, él me miró y movió la cabeza, y yo ya entendí que estaba muerto. Con él, se fue una parte de mí", dijo llorando.

Antes habían conseguido arreglar sus desavenencias después de que, estando ella en coma tras el accidente de tráfico, Pedro Carrasco, José Ortega Cano y Amador Mohedano echaran a Fidel de su casa. Le pidió perdón a los dos y consiguieron reconciliarse. "Mi padre no conocía a Fidel y por desgracia no le dio tiempo a conocerlo (...) Terminó pidiéndole mi padre perdón a Fidel por lo que había sucedido en su día, pidiéndome perdón a mí, diciéndome que me quería y que se había equivocado, que él tenía miedo y tenía recelo a que Fidel pudiese ser como el padre de mis hijos".

Sobre Raquel Mosquera, que era la mujer de su padre en ese momento, Rocío asegura que la versión que contó sobre cómo acabó ella con su padre no es cierta. Además, sostiene, "las cosas no se hicieron bien tras la muerte de mi padre". "(A Raquel) la vi en el tanatorio, la vi en el entierro, hablé con ella luego en alguna que otra ocasión y ya, para mí esa señora, señorita, mujer, persona, para mí no existe, para mí existe sólo y exclusivamente lo que judicialmente se refiere, en el resto esa persona no existe. Voy a seguir como he hecho hasta ahora", añadió.