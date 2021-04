Rocío Flores se ha estrenado en El programa de Ana Rosa muy prudente, muy nerviosa y muy favorecida. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores debuta como colaboradora con el respaldo de Ana Rosa Quintana, quien ha dedicado un mensaje alentador y cariñoso a la nueva tertuliana de su 'Club Social'. "Ayer se estrenó Superviventes y de Supervivientes vamos a hablar con una nueva colaboradora, Rocío Flores. Ella fue una buenísima concursante y la vamos a recibir con la misma ilusión de siempre que llega un nuevo compañero y con los brazos abiertos", dijo la presentadora a modo de presentación de la joven, de 24 años, quien apareció con el pelo mucho más claro y más delgada. "Estás cambiadísima, ¡cada día más guapa!", la piropeó Ana Rosa.

Rocío dedicó unas emocionadas palabras a Olga Moreno, la mujer de su padre a quien considera una segunda madre y que concursa en el reality de supervivencia. En plena tormenta mediática por el documental protagonizado por su madre, Rocío Carrasco, la joven no se pronunció al respecto de este tema. Con las emociones a flor de piel, Rocío tuvo que reprimir las lágrimas en varias ocasiones; la primera cuando vio las imágenes de Olga y escuchó de nuevo lo que dijo antes de saltar al mar desde el helicóptero. "Yo tenía claro que tenía que dejar mi vida fuera y disfrutar la experiencia y es lo que le he recomendado a ella. Espero, confío y deseo que lo haga. Es lo que le he dicho: 'Olvídate de lo de fuera y céntrate en disfrutar'", comentó Rocío.

Los internautas han criticado y alabado, a partes iguales, el estreno de Rocío Flores como colaboradora de la mano de Ana Rosa. "Rocío Flores ya puede espabilar. La veo súper incómoda de colaboradora, entiendo que es la primera vez, pero esta súper cortada". "Veo demasiada condescendencia hacia ella, aunque este para comentar Supervivientes también tiene la actualidad sobre su madre, si no quiere hablar de ello ¿para qué va?. O "si habla mal y si no habla también…". Son algunos de los comentarios que se han escrito la mañana de este vierne en Twitter.

Eso sí, hay una pregunta que flota en el ambiente y se repite. Hay quien no alcanza a entender por qué han contratado a Rocío Flores cuando la joven fue condenada por la Justicia por un episodio de malos tratos hacia su madre y, en cambio, han despedido a Antonio David cuando él en su caso no fue condenado, sino que su caso fue sobreseído por falta de pruebas.