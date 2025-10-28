El romance de 2025: Katy Perry y Justin Trudeau, el ex primer ministro de Canadá

La cantante Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau ya no esconden su relación, un romance que venía mascándose en las portadas pero que no estaba confirmado por ellos. Con una aparición en París en este fin de semana, con el cumpleaños de la estrella de Roar, las imágenes juntos confirman que el romance del años es una realidad. El político y la artista. El deseado dirigente y una diva con muchas ganas de remontar el vuelo.

La primera vez que se especuló con una posible relación ya fue meses atrás cuando la pareja fue vista dando un paseo casual por el Monte Royal Park de la urbe canadiense de Montreal. La diva del pop llevaba poco tiempo de su ruptura con el actor Orlando Bloom y aparecía caminando junto al ex primer ministro, un hombre atractivo que ha copado noticias más allá de su irregular gestión en Ottawa.

La cantante Katy Perry

La pareja salió a paser con la mascota de ella como coartada. A continuación fueron visto en uno de los grandes restaurantes de Montreal, Le Violon, en lo que parecía haber sido el encuentro de dos amigos famosos con intención de intercambiar confidencias. Trudeau recibía el divorcio tras 18 años de matrimonio con Sophie Grégoire-Trudeau, pareja que rompió en 2023. Sin la presión de la política parecía que el hijo del también ex primer ministro Pierra Trudeau y de la polifacética Margaret Trudeau, actriz e imprescindible en su momento en las noches neoyorquinas.

La relación de Perry parecía ir adelante cuando en el Bell Centre de Montreal, dentro de su gira Lifetimes, Perry tuvo entre el público al ex dirigente nacional acompañado de su hija adolescente Ella-Grace. Padre e hija estaban en la zona VIP del recital y habían saludado a la solista.

Si ya habían intimado o no, las fuentes del entorno del político hablaron de "flechazo", de "conexión instantánea". Katy no confirmaba pero sí venía a decir en agost que Trudeau "cumplía con todas las premisas" que ella pondría a un hombre para abrir de nuevo su corazón.

Semanas más tarde la web Page Six vertió un jarro de agua fría, o de sirope de arce, al calificar esta nueva etapa de Trudeau como consecuencia de la "crisis de los 50". Tras su divorcio el político de 53 años parecía haber optado por un atajo de relaciones sin ataduras, con el espíritu dicharachero de quien quiere volver a ser joven. El romance con Katy no pasaba de aventura, se comentó para templar las expectativas mientras, tal vez, se cuestionaba al ex primer ministro de qué manera este vínculo podría ocasionarle un perjuicio a su imagen.

La pareja habría superado presiones y observaciones y ha seguido adelante tal como ha escenificado. Este pasado sábado 25 en París han sido vistas al salir del célebre Crazy Horse. La pareja saliía de la mano del cabaret. Ella, deslumbrante, con un vestido rojo ceñido que gritaba "I Kissed a Girl", el cabello recogido en un moño bajo con aura de diosa pop. Él, traje gris y camiseta negra.

Al salir, los paparazzi improvisaron un coro con el Happy Birthday dedicado a los 41 años recién cumplidos de la cantante, que se dejó querer con su sonrisa ante el detalle. La pareja se marchó dejando esas imágenes de que realmente Trudeau y Perry están juntos.