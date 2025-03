Sara Carbonero, destrozada por la muerte de su abuela Máxima

Máxima Salazar, la abuela de Sara Carbonero, ha fallecido a los 100 años según ha publicado la revista ¡Hola! La muerte de Máxima ha llegado tan solo tres días después de que su nieta compartiera en las redes sociales una tierna felicitación por su siglo de vida. De hecho, durante el pasado fin de semana la familia al completo ha celebrado la efeméride en Corral de Almaguer (Toledo).

La abuela de la periodista, pese a su avanzada edad, gozaba de buena salud por lo que el fallecimiento no ha sido del todo esperado. Sara Carbonero se encuentra devastada por la muerte de su abuela Máxima. Todavía no se ha pronunciado en las redes sociales, pero cuando pasen unos días sacará fuerzas para dedicarle un mensaje de despedida.

Un mensaje que sí compartía para felicitarla por su centenario de vida hace unos días. “Abuelita, un siglo de amor. Que vamos a batir un récord, te lo prometo. Sé que no te gusta mucho asomarte por estos lares porque dices que te ves mayor, (siempre presumida) pero hoy hemos negociado que la ocasión merecía la pena. Déjame “presumir” de abuela. ¡100 años!”, comenzaba diciendo.

“Eres la matriarca de la familia, madre, abuela y bisabuela. Estás en todos mis mejores recuerdos de infancia. La paloma de la nieve que se posaba en la ventana, el pajar, los cuentos hasta dormirnos a todos los nietos, la vendimia, tu tortilla de patata, tejer juntas, la estufa de palos en la cocina, la “portá” con su canasta, su tractor y sus gallinas… No sigo porque son interminables”, recordaba sobre algunas vivencias de su infancia.

“Te recuerdo siempre con un libro en la mano porque tu curiosidad no tiene límites y te tocó vivir una vida no siempre fácil. A menudo me contabas lo mucho que te gustaría ser la protagonista de esas historias. La que no vestía de negro, la que viajaba y conocía mundo. La soñadora, la idealista. Gracias a la vida por permitirnos disfrutarte y aprender tanto de ti”, decía sobre las inquietudes de su abuela.

“Gracias a ti por mantener a nuestra familia unida, como hoy, no ha faltado absolutamente nadie para celebrarte. No hay lluvia, distancia ni nada que nos pudiera hacer perdernos este día contigo. Una vida entera no será suficiente para devolverte todo lo que has hecho por nosotros. Eres paciencia, refugio, raíz, el lugar al que volver para encontrarme. Deberías ser eterna”, declaraba sobre la celebración en familia del cumpleaños.

“De momento, vamos a por el récord y a ver si se nos pega algo de tu genética. Te quiero con locura. Mi guía, mi faro, mi ángel de la guarda. Eres casa para todo aquel que llega “nuevo” a la familia. Eres la bondad hecha persona, la que no juzga. Una mujer muy adelantada a su época. Te quiero, te quiero, te quiero. ¡No se puede estar más guapa ya!”, concluía su emotiva felicitación.