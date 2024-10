Sara Carbonero habla emocionada por primera vez de su enfermedad: "No me gusta usar términos bélicos"

En mayo de 2019, Sara Carbonero, famosa periodista y empresaria, recibió una noticia que hizo que su vida diera un vuelco: fue diagnosticada con cáncer de ovarios. Esto sucedió a sus 35 años, cuando Carbonero estaba en uno de los mejores momentos de su vida y se sentía plena y saludable. La noticia, como ella misma describe, fue un verdadero “shock”, algo inesperado y difícil de procesar. Este año, durante su intervención en la gala ELLExHope de la Asociación Española contra el Cáncer, Sara se ha sincerado sobre su experiencia en un discurso que ha llegado a todos, donde habla por primera vez sobre el tema en público.

Durante todos estos años, Carbonero ha preferido mantener su enfermedad en privado y ha hecho solo algunas menciones sueltas en sus redes sociales, donde ha contado con el apoyo de todos sus seguidores. En esta gala ha sido algo diferente, ya que se ha sincerado sobre cómo ha convivido con el cáncer, hablando sobre toda la incertidumbre y ansiedad que acompañan a la vida de alguien que es diagnosticado con una enfermedad como el cáncer.

Al recibir la noticia de su diagnóstico en 2019, Sara se sintió devastada por un mar de emociones. Tal como lo contó ella, fue un proceso impactante que requirió de fuerza para enfrentarlo y poder comenzar el tratamiento de inmediato. Su camino de recuperación ha tenido quimioterapia, dos cirugías (una en 2019 y otra en 2022), y sesiones de terapia con un psicooncólogo para poder sobrellevar la situación. Desde el primer momento, ella buscó rodearse de personas que entendieran su experiencia y que le dieran el apoyo que necesitaba, especialmente de otras mujeres que hubieran atravesado situaciones similares.

“Cáncer, una palabra de la que he huido durante años”, compartió Carbonero en su discurso. Reconoció que evitar nombrar la enfermedad era su manera de intentar sobrellevarla, pero que finalmente ha aceptado que el cáncer será algo con lo que convivirá siempre, y que aprender a hacerlo es parte de su proceso de sanación. Además, confesó que no le gusta usar términos bélicos como “batalla” o “lucha” para describir su experiencia, ya que, para ella, el cáncer no es algo que se derrota o se vence.

En lugar de verlo como una guerra, Sara ha preferido tomárselo como algo normal y compartir la importancia de normalizar el cáncer y de abordar la enfermedad desde una perspectiva de empatía y aceptación. “No me gusta usar términos bélicos”, dijo en referencia a frases como “combatir” o “batallar” contra la enfermedad. Explicó que estos términos pueden hacer que las personas con esta enfermedad se sientan presionados a “ganar” una lucha que, en realidad, no siempre es una cuestión de fuerza.

A lo largo de toda su declaración, Carbonero ha agradecido a las personas que la han acompañado durante este proceso, mencionando a su madre, su hermana y sus amigos más cercanos, quienes han sido su mayor soporte emocional. Reconoció la importancia de sus hijos, Martín y Lucas, quienes la han motivado a seguir adelante y a encontrar fuerzas en los momentos más difíciles. Para Sara, sus hijos han sido su “razón de ser” y el motor que la ha impulsado a mantenerse firme en este difícil camino.

También habló de sus amigas más cercanas, como Raquel Perera e Isabel Jiménez, su socia en la firma de moda Slowlove. Ambas han estado presentes durante sus períodos de tratamiento y recuperación, compartiendo largos momentos junto a ella. Además, agradeció a su equipo médico, al que se refirió como sus “ángeles de la guarda”, y expresó su profunda gratitud hacia las personas que la han acompañado durante todo este proceso.

Carbonero aprovechó su discurso para reflexionar sobre las lecciones de vida que el cáncer le ha dejado. “He aprendido mucho sobre el valor del tiempo”, dijo, explicando cómo esta experiencia le ha enseñado a vivir el presente y a valorar cada instante. Como el músico Pau Donés, Carbonero afirma que ahora vive “de manera urgente” y aprecia más que nunca el poder del amor, que según ella, tiene la capacidad de transformar cualquier situación.