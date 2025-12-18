El intento de secuestro que pudo marcar la vida de Elena Furiase

La familia Flores es una fuente inagotable de talento artístico. Una de las nietas de Lola Flores, Elena Furiase, se ha ganado el cariño del público gracias a su desempeño delante de las cámaras. La hija de Lolita, que se dio a conocer en la serie El internado, es una persona muy familiar que siempre ha mantenido su vida privada lejos de los focos.

La actriz no ha querido faltar a los premios Forqué para apoyar a su prima Alba, que ha sido galardonada con su documental Flores para Antonio, en el que pone en valor la figura y el legado cultural y artístico de Antonio Flores. Elena ha sorprendido a todos los presentes con unas declaraciones acerca de un hecho que marcó su adolescencia.

“Me pasó una cosa con un señor mayor que intentó meterme en un coche. Y no lo consiguió”, ha comenzado diciendo sobre una vivencia de la que habló por primera vez en Mi casa es la tuya.

En el programa de Bertín Osborne narró con detalle la secuencia del intento de secuestro. “Yo tenía 17 años y vivíamos en La Moraleja, no se me olvidará. Estaba en la parada del autobús escuchando música con mis cascos y pasó varias veces por delante un coche antiguo color vino. Se paró delante de mí y se bajó un señor bastante mayor. Abrió la puerta, se me quedó mirando y me preguntó si quería que me llevase a algún sitio. Le dije que no, que estaba esperando al autobús y a una amiga, aunque era mentira. Él me abrió la puerta del copiloto y me cogió de la cara”, explicaba.

Finalmente, con el susto en el cuerpo, Elena lograba escapar de aquel señor que intentó llevársela cuando todavía no era un rostro conocido en los medios de comunicación.

Por último, la actriz ha desvelado cómo pasará las navidades junto a la familia que ha formado con su marido, Gonzalo Sierra. “Ya no es lo que era antes. Son más tranquilas, pero son muy divertidas también. Me gustan mucho estas fechas, las vivo con mucha ilusión. Con mis hijos más todavía”, ha comentado en la alfombra roja de los premios Forqué.