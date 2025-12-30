Que lo sepa todo el mundo: Kiko Rivera tiene nueva novia

Noticia bomba en la crónica rosa antes de finalizar el año. Kiko Rivera vuelve a estar enamorado, unos meses después de su ruptura sentimental con Irene Rosales, la madre de sus hijas Ana y Carlota. El dj ha sorprendido a todos con el anuncio de su nueva pareja sentimental en una publicación que ha compartido en su cuenta de Instagram.

En la imagen que ha publicado en las redes sociales, Kiko Rivera aparece dándole un tierno beso a la mejilla a su nuevo amor, una joven anónima que no guarda relación con el mundo del espectáculo.

“No hay mejor forma de terminar el año y empezar uno nuevo que haber crecido de verdad. Haber aprendido de lo vivido, saber lo que no quiero en mi vida y no volver a tropezar con los mismos errores del pasado”, ha empezado diciendo.

El dj ha gritado a los cuatro vientos que está enamorado cuatro meses después de su separación de Irene Rosales. “Hoy camino con el corazón en paz y con la mirada llena de ilusión. Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico. Que lo sepa el mundo: soy feliz”, ha añadido.

En última instancia, Kiko Rivera, consciente del revuelo que va a generar su nuevo noviazgo, ha solicitado comprensión a los medios de comunicación dado el carácter anónimo de su pareja. “Entendemos que todo esto pueda generar mucho revuelo mediático, pero vamos a intentar seguir haciendo nuestras vidas con normalidad, sin escondernos. Y a mis queridos amigos de la prensa no me la agobiéis mucho sin dejar de hacer vuestro trabajo. ¡Feliz año a todos!”, ha concluido.