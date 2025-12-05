Sheila Casas se derrite al hablar de su cuñada Ana Mena

La familia Casas, a excepción de Mario por motivos profesionales, no ha faltado al estreno de la nueva película de Óscar Casas, Me has robado el corazón. La comedia romántica que protagoniza Óscar Casas junto a Ana Jara llega a las salas de cine este viernes 5 de diciembre.

En esta cita tan especial hemos visto por primera vez en un evento a Ana Mena con la familia Casas. La intérprete malagueña ha compartido risas y confidencias con sus suegros Ramón y Heidi y sus cuñados Sheila, Christian y Daniel.

Sheila ha salido al paso para desmentir los rumores de una posible mala relación con Ana Mena. “Nos conocimos hace poquito y muy bien, una niña encantadora, muy dulce”, ha declarado. La representante de Mario Casas ha reconocido que está encantada porque “le ha robado el corazón a Óscar y está muy bien robado”.

Sheila está disfrutando de su soltería y en lo último que piensa es en volver a enamorarse. “Yo creo que estoy muy bien. ¿Sabes lo más importante? Que tienes que robarte el corazón tu mismo. Cuando tú te quieres es cuando viene la gente, porque cuando tú te quieres puedes querer a los demás. Quiero quererme a mí misma y es lo que pido”, ha explicado.

También se ha referido a la gran ausencia de la noche, su hermano Mario, que no ha podido acompañar al resto de la familia en la presentación de la película. Sheila ha dejado claro que entre ellos no existe ningún tipo de rivalidad. “En absoluto, al revés. Además hay como mucha enseñanza por parte de Mario hacia Óscar, consejos, entonces todo lo contrario. Admiración del uno al otro”, ha destacado.