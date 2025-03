La suculenta oferta que ha rechazado Isabel Pantoja por su autobiografía

El programa Fiesta, a través de la colaboradora Silvia Taulés, ha desvelado una información sobre Isabel Pantoja que no había salido a la luz hasta ese momento. La periodista ha asegurado que la cantante habría rechazado una oferta millonaria a cambio de la publicación de su autobiografía. Al parecer, la propuesta no terminó de convencerle y eso que le daban libertad para contar lo que ella quisiera, según ha explicado Taulés.

“He hablado con fuentes del mundo editorial de altos niveles y me aseguran que se le propuso a Isabel Pantoja que sacase su autobiografía a cambio de un millón de euros e incluso algo más y que dijo que no, que no quería”, ha explicado en el mencionado programa de Telecinco.

Mónika Vergara ha asegurado que no es la primera vez que le ofrecen a la tonadillera escribir su biografía. “Cuando estaba con Diego Gómez, él se encargó de moverlo, pero Agustín, el que no se separa de Isabel, se negó”, ha añadido.

Por su parte, Amor Romeira, íntima amiga de Anabel Pantoja, ha declarado que Isabel prefiere mantenerse alejada de ese tipo de cosas, ya que su prioridad es ganarse la vida a través de la música, que es lo que mejor sabe hacer.