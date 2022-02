El príncipe Enrique, y otros famosos en la 'Super Bowl'

La cita deportiva con más seguimiento en Estados Unidos ha conseguido reunir la madrugada de este lunes a numerosas caras conocidas que han asistido al encuentro de fútbol americano, entre las que ha debutado el príncipe Enrique en su primera Super Bowl, sin Meghan Markle aunque acompañado de su primera, Eugenia de York.

Prince Harry leaves his wife at home to attend the #SuperBowl with cousin Princess Eugenie https://t.co/2koLahfNen