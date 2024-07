Susana Girón: "“La fotografía me aporta algo maravilloso que no encontraba en otras profesiones”

Alhambra Especial da un paso al frente con su último spot Sin prisa, es otra vida. En él recorre Andalucía y plasma esa forma tan especial de vivir en el sur. Por ello, con la fotografía como vehículo, ha propuesto un concurso con el que crear una colección fotográfica que refleje la manera de vivir y disfrutar que existe en Andalucía. La fotógrafa Susana Girón, originaria de Huéscar (Granada), apadrina este proyecto como embajadora y jurado del concurso.

–¿Cómo surgió su amor por la fotografía? –La atracción por la fotografía siempre estuvo ahí, desde niña. Siempre pedía una cámara de fotos como regalo de Navidad. Con 9 años me regalaron mis padres una pequeña cámara muy básica, y empecé a fotografiar por instinto el entorno que me rodeaba: mi pueblo, familia, amigos… sin ninguna pretensión excepto la de guardar momentos especiales con mi gente. Casi todos los ahorros me los gastaba en comprar carretes y revelarlos después. Nunca pensé que aquella afición por fotografiar pudiera convertirse en mi profesión. Años más tarde, ya con 28 años y trabajando en mi empresa de Turismo de Naturaleza y Deportivo, decidí hacer un curso de fotografía para aprender a manejar una cámara manual que me había regalado mi madre.

–¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a la fotografía y por qué quiso ser fotógrafa? –Mis primeros trabajos profesionales empezaron a llegar sobre 2008, cuando ya estudiaba fotografía en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Desde el principio de mi formación como fotógrafa me di cuenta de que la fotografía me aportaba algo maravilloso que no encontraba en lo que había sido mi profesión hasta entonces como profesora de Educación Física y guía de deportes de aventura. Quise ser fotógrafa porque la cámara me daba la oportunidad de acceder a lugares o personas que sin ella no podría acceder. Sigo queriendo ser fotógrafa, porque la cámara cada día me depara nuevos encuentros con personas, con realidades diferentes, … contacto con vidas que de otro modo no conocería.

–Siendo la fotografía documental su especialidad, ¿cómo cree que funciona su experiencia para reflejar La mirada del sur en la que ha colaborado con Cervezas Alhambra? –Al final yo vivo en Andalucía, toda mi familia es de aquí y trabajo muy ligada a Andalucía porque aquí desarrollo gran cantidad de mi trabajo. Conocer algo desde cerca, desde la empatía y la pertenencia, creo que aporta matices y más profundidad a la hora de fotografiar.

–¿En qué consiste el concurso La mirada del sur? –Este concurso supone la oportunidad perfecta para todos los andaluces para que ayuden a retratar algo tan especial como es nuestra tierra. Nuestra forma de ver es única y ese carácter tan nuestro, sin prisa, tomándonos el tiempo necesario para hacer las cosas que nos gustan es algo que tenemos que poner más en valor.

–¿A qué premios optan las personas que presenten sus fotografías para el concurso? –Desde entradas a experiencias como el Circo del Sol o festivales como el Granada Sound o el Monkey Week, hasta un gran premio de un fin de semana en una fantástica villa de la costa andaluza que se otorgará a la fotografía que mejor retrate esa vida del Sur y de la que yo participaré en su elección como parte del jurado.

–¿Qué mensaje quiere trasladar Alhambra Especial con su spot Sin prisa, es otra vida? –Alhambra Especial es una marca granadina, que conecta con esa actitud de vida del sur, donde sabemos que cuando perdemos la prisa, disfrutamos más de todo, de la vida, de la cerveza y de los momentos.