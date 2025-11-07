Sydney Sweeney: de sus vertiginosos escotes a su noviazgo con Scooter Braun

La vida personal de Sydney Sweeney es mirada con lupa desde hace tiempo. La actriz estadounidense, que fue noticia hace una semana por su vestido plateado para la gala Variety’s Power of Woman que dejaba poco para la imaginación, ha confirmado lo que era un secreto a voces: su romance con Scooter Braun. La actriz de Euphoria y el representante han sido pillados mientras se besaban apasionadamente en Nueva York.

Scooter Braun es el empresario que descubrió a Justin Bieber y el encargado de gestionar los inicios de artistas reconocidos como Ariana Grande y Demi Lovato, entre otros. En 2019 compró Big Machine Label Group, la discográfica que tenía los másters de los seis primeros discos de Taylor Swift. A la cantante no le hizo ni pizca de gracia aquella compra, que según Taylor Swift se realizó sin su consentimiento.

La actriz y el representante se conocieron en Venecia durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez. / GG

Desde aquel momento la reputación de Braun se vio seriamente afectada. No obstante, ese hecho no ha impedido que el representante conquiste a Sydney Sweeney, a la que conoció el pasado mes de junio en Venecia durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez. Según varios medios, Braun estaba deseando conocer a la estrella de Euphoria y aprovechó la coyuntura de la boda para acercarse a ella. People aseguró que Sydney no estaba muy interesada en tener algo con el mánager, pero finalmente ha encontrado el amor junto al enemigo número uno de Taylor Swift.

En el mes de agosto surgieron los primeros rumores de un posible romance entre Sweeney y Braun. Los medios aseguraban que habían tenido lugar varios encuentros con discreción y evitando la presencia de las cámaras.

En el mes de septiembre fueron vistos mientras cenaban en Los Ángeles y posteriormente en una escapada que realizaron a Lake Tahoe. Aunque no habían oficializado su relación, ambos salían juntos y compartían planes de pareja. Un mes más tarde, una fuente cercana a ambos reconocía que lo suyo iba muy en serio. “Las cosas se han puesto más formales entre ellos. Pero lo más importante es que lo pasan bien juntos y que no se sienten presionados para concretar nada”, publicaba Us Weekly.

Sydney Sweeney y Scooter Braun confirman su relación sentimental con un apasionado beso en Central Park. / GG

Ahora, con el paso de los meses, ambos están más relajados y cómodos como pareja. De hecho, un paparazzi les ha pillado en actitud cómplice y cariñosa en Central Park. En las imágenes ambos están sentados en una roca donde se han dejado llevar. Las risas, las caricias y las miradas han culminado con un tierno beso que confirma su noviazgo. Ninguno de los dos ha oficializado la relación, pero en este caso, las imágenes dicen más que las palabras.