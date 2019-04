No sólo de pan, leche, huevo y canela vive la torrija. Mugaritz, uno de los mejores restaurantes del mundo según el ranking de The World’s 50 Best Restaurants, desvela su receta de uno de los platos más típicos de esta temporada. Esta torrija caramelizada está "hecha a la antigua"con una deliciosa crema elaborada con Ron Zacapa. Se trata de una receta con historia. Llegó a Mugaritz gracias al renombrado chef francés Michel Guérard, que hizo que la torrija pasara a otro nivel. Aprendiendo del maestro, la torrija de Mugaritz destaca por su brioche casero caramelizado con una crema de almendra y Ron Zacapa.

"El sabor de la torrija es capaz de traer la memoria de la infancia, despertar nuestra memoria y nuestros recuerdos, genera una conexión social, cultural y familiar a través del sabor que únicamente se genera a través de años y años de aprendizaje cultural, de construir el gusto",afirma al respecto Andoni Luis Aduriz.