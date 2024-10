La traición de Terelu Campos a Alejandra Rubio: confiesa el sexo de su nieto en una entrevista

El mediático embarazo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia encara su recta final. La pareja, que está muy cerca de ser padres por primera vez, sorprendieron a todos con la inesperada noticia del embarazo, que se conoció cuando tan solo llevaban cinco meses de noviazgo. Ambos han capeado el temporal como buenamente han podido hasta que la situación se ha ido normalizando con el paso de las semanas.

Alejandra Rubio ha ido mostrando la evolución de su embarazo en las redes sociales, donde ha compartido imágenes de estado de gestación y su incipiente tripita. Pese a ello, tanto la colaboradora de Vamos a ver como el actor, se han mostrado muy recelosos con el sexo y el nombre del bebé.

Desde hace tiempo se viene rumoreando que el sexo del bebé será masculino por la forma de hablar de la joven, que siempre se ha referido a él como a su futuro hijo. Esta apreciación ha cobrado más importancia después del despiste que ha tenido Terelu Campos cuando ha sido entrevistada por el programa ¡De viernes! a través de las redes sociales.

En una de las preguntas del cuestionario se realiza una mención a un sueño por cumplir. La periodista ha deslizado que sería “ser abuela y ver a mi nieto”. Una nueva afirmación en masculino que ratificaría la idea extendida de que el bebé que esperan Alejandro y Carlo será un niño.

Todas estas especulaciones no han sido recibidas de buen agrado por la futura mamá. Alejandra Rubio ya tuvo que enfrentarse a la noticia desvelada por Marta López en TardeAR, en la que aseguraba que el bebé de la pareja es del sexo masculino. “Dijeron el sexo de mi hijo, cosa que debería hacer yo en algún momento. No entiendo como das una noticia así y no me mandas un mensaje antes, te dije que me parece muy bien que digas esto pero no digas encima dónde vivo”, dijo Alejandra sobre su compañera de Mediaset, Marta López.