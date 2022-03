Vicky Martín Berrocal habla de los motivos de su ruptura con Joao

Un mes después de que anunciara su ruptura con Joao Viegas, Vicky Martín Berrocal ha hecho público el motivo de su separación. Demostrando que profesionalmente está más activa que nunca –y no sólo con su firma de ropa–, ayer presentó un suplemento alimenticio del que es embajadora.

La diseñadora habló en una rueda de prensa de su cambio físico por su pérdida de peso y también sobre su ex pareja, con la que estuvo tres años y del que confiesa que es el hombre más importante de su vida, desde que se separó de Manuel Díaz El Cordobés en 2001, con el que tiene una hija.

“He sido muy feliz. Encontré el hombre de mi vida y era un amor entero, sano, puro. Nunca me había sentido tan amada”, confesó visiblemente emocionada. “Decidí irme, e igual que decidí irme, decidí volverme. Era muy feliz y dejé un poco de serlo. Y lo más inteligente, y se lo recomiendo a todas las mujeres, hay que ser feliz hoy, aquí y ahora”.

“Yo me di cuenta de que allí no era muy feliz. Cuando renuncias a tantas cosas, yo creo que necesitas que todo funcione muy bien. Cuando deja de funcionar y estás aquí, puedes tirar con ello, pero desde allí...”, reflexionó. “Renuncié a mi hija, que para mí es tela... Y lo hice encantada y feliz. Nadie me obligó”.

Sobre la decisión de romper, Vicky aseguró que fue meditada. “Las cosas no cuestan en el momento que tomas la decisión. La decisión no es de hoy a mañana. Es algo que tomas después de mucho pensarlo. Realmente yo cambié mi vida”, declaró, refiriéndose a los años que vivió en Portugal con él.